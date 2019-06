Limburgs Mooiste, een sportief festijn in Heerlen en omstreken

Vorige week stond Heerlen niet alleen in het teken van het nieuwe festival Daddy Cool maar was het ook tijd voor Limburgs Mooiste. Het wielerfestijn dat sinds enkele jaren de start en finish op het schouwburgplein kent. Sinds vorig jaar kunnen niet alleen wielrenners (en MTB-ers waar speciale tochten voor zijn, net als voor families die rondom Heerlen ook een LM route kunnen fietsen) hun hart ophalen in Heerlen maar kunnen, een dag na de tweewielers, ook hardlopers hun uiterste best doen in en rondom Heerlen. Hardlopen doe ik al jaartje of 16 maar wielrennen pas sinds vorig jaar. Vorig jaar kwam Limburgs Mooiste nog wat vroeg maar dit jaar schreef ik me in voor de dubbel. Op zaterdag 70 kilometer wielrennen en op zondag 5 kilometer hardlopen. Voor allebei de kortste afstand maar je moet niet al te gek doen voor zo’n debuut... Foto’s: Kath’s Photography.



Voor sporters die in Heerlen en omstreken wonen, is het super handig dat je je startnummer, stuurbord kaartje en route met alle heuvels erop, al op vrijdagavond kunt ophalen op het wielerplein. Daar was het die avond al best druk en lekker sfeervol. Op het plein niet alleen kraampjes voor de inwendige mens te verzorgen maar uiteraard ook heel veel kraampjes met wielerkleding, wielerschoenen en wat al niet meer. Wist je trouwens dat in Heerlen hele speciale fietsen worden gemaakt? Ik mag niet te veel reclame maken maar zo’n persoonlijk voor jou gemaakte fiets van SWETT staat toch wel erg hoop mijn lijstje… Want hoe tof is het om op een fiets rond te rijden die ‘made in Heerlen’ is? Anyway, ik was die avond vooral op zoek naar een regenjasje want de weersvoorspelling voor mijn allereerste toertocht was niet al te best. Want hoewel ik regen tijdens het hardlopen heerlijk vind, is het tijdens het wielrennen niet echt een pretje vanwege die gladde bandjes, natte wegen en uitglij-gevaar. Helaas kon ik niets van mijn gading ontvangen dus was het hopen op weinig tot geen regen een dag later.

Je hebt bij Limburgs Mooiste diverse afstanden die je kunt rijden, de mijne is de kortste, de langste is 255 kilometer en alles ertussen in inclusief verschillende hoogtemeters. Over die hoogtemeters was nogal wat te doen trouwens. Bij inschrijving had mijn route 1015 hoogtemeters en een paar weken voor de start ineens nog 482. Ik kan je melden dat dit nogal een verschil is in wielrenland. Toch wel grappig dat ondanks het gebruikt van GPS, Google Maps en diverse apps daar nogal discussie over was. Mijn sporthorloge gaf trouwens na afloop 535 aan maar dit terzijde. De routes voeren allemaal door het mooie Limburgse land en de langere routes nemen ook stukjes Duitsland mee. Daar hoefde ik niet naar toe, ik mocht richting Klimmen, Ransdaal, Valkenburg, Schoonbron, Schimmert en daarna weer terug naar Heerlen. De route was onderweg heel goed aangegeven per kleur dus in het begin hoefde ik alleen maar blauw te volgen. Overigens was er ook een blauwe 100 en 130 dus bij de splitsing van de routes was het even opletten. Na 26 km was er een verzorgingspost met eten, drinken en toiletten. Alles was nog ruim aanwezig toen ik er rond 10.00 u. was en er hing een super relaxte sfeer. Dat was trouwens de hele route zo, wielrenners die elkaar groeten, die even een praatje komen maken, echt super chill. De heuveltjes waren dan weer wat minder chill maar ik heb echt genoten van de mooie omgeving. Vooral in Ransdaal waren de uitzichten soms onwerkelijk mooi en ik snap nu waarom hordes niet Limburgers hier elke week komen wielrennen. Als ik het goed heb gehoord van de speaker kwam 85% van de inschrijvers dan ook van buiten Limburg. Extra mooi dus we allemaal bij de finish op een glas euh plastic bekertje (echt Limburgs) Gulpener bier werden getrakteerd,

Met recht een succesvol wielerevenement dat hopelijk nog lang start en finish in Heerlen kent.

Over start gesproken, een dag later vond de eerste halve Marathon (met Harry Driessen – zie foto met Emile Roemer-, als het dan toch gaat om even reclame te maken voor Heerlen, als ambassadeur) plaats rondom Heerlen maar hoefde ik pas om 14.00 u. op te draven. Voor een slecht weer loper nogal een laat tijdstip om te starten dus ik zou de organisatie willen vragen om daar nog eens naar te kijken. Het was nu nog niet zo warm maar met de huidige temperaturen wil je echt niet om 14.00 u. nog aan een 5 of 10 kilometer wedstrijd beginnen. En zie hier meteen het verschil met de dag ervoor. Met wielrennen doe je een toertocht, met hardlopen is het een wedstrijd. Het verschil is ook merkbaar bij de start. Op zaterdag was geen officiële tijdregistratie, op zondag wel. Ok, wielrenners willen echt wel hun gemiddelde snelheid weten maar er is minder stress vooraf, zo lijkt het wel. In het startvak op zondag staat echt iedereen met de vinger aan zijn klokje. Maar bij het hardlopen werden we dan weer weggeschoten door burgemeester Emile Roemer (en hij reikte de prijzen na afloop uit). . De route van de 5 kilometer is een kort rondje door Terworm en ook hier stond alles perfect aangegeven plus een waterpost op circa 2 km, prima te doen. Uiteraard is het hardloopevent een stuk minder druk dan het wielerevent maar ik vind het echt een hele mooie toevoeging aan Limburgs Mooiste omdat het hele weekend dan in teken van de sport staat.

Voor mij was het mijn eerste toertocht wielrennen en zeker niet de laatste. Ik heb mooie nieuwe wegen rondom Heerlen ontdekt maar ook opgemerkt dat ik volgend jaar een ‘banden plak’ cursus moet gaan volgen (in Ransdaal stond elke 100 meter wel een fietser een band te plakken en dat kan ik dus niet…). Ideetje voor de organisatie om zo’n cursus volgend jaar in de aanloop ernaar toe aan te bieden? Een deelnemer hebben jullie al :-) Het hardlopen was een leuk toetje maar de wedstrijd zelf is niet heel speciaal omdat ik hier al wekelijks mijn rondjes loop. Wat dat betreft is wielrennen ook een stuk interessanter, je komt wat verder en kunt wat meer de omgeving verkennen.

Dus Limburgs Mooiste, tot volgend jaar!

Limburgs Mooiste vond plaats in het weekend van 15 en 16 juni. Kathy’s photography maakte de foto’s bij deze blogpost. Behalve de eerste (want die is gemaakt op de Frombergerweg door de fotograaf die ingehuurd was door Limburgs Mooiste) en de tweede want die maakte ik zelf. Super service trouwens dat alle deelnemers de foto’s van zowel het hardlopen als het wielrennen gratis kunnen downloaden. Helaas heb ik niet kunnen achterhalen wie deze foto gemaakt heeft, maar meneer de fotograaf, ik vind het een plaatje, dank je wel! Oh ja, waar ik wielrennen schrijf, kun je ook MTB-en invullen :-)