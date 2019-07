Streetpunk iconen op herhaling

Written on 22/07/2019 at 11:32 by Jens Rademakers



Iets meer dan een jaar geleden stond de bekende US streetpunk band Total Chaos al in Bluff, een uiterst memorabele avond. De band tourt momenteel door Europa en kon daarom afgelopen vrijdag opnieuw acte de présence geven in café Bluff en daar wilden we zeker bij zijn. Foto’s: Davy Klijnsma.

Vanwege vakanties en diverse festivals her en der rekende ik er een beetje op dat de opkomst dit keer wel eens wat tegen zou kunnen vallen maar desondanks wist toch een redelijk groepje mensen de weg naar de kroeg deze avond te vinden. The usual suspects van hardcore punkland waren in ieder geval weer goed vertegenwoordigd en waar zouden ze ook anders moeten zijn bij zo’n thuiswedstrijd?

Openingsact Raffnix beschreef ik al vaker. Raffnix rammelt maar het sympathieke bandje heeft hier in de buurt een grote gun-factor. Altijd zin om te spelen, geen gezeik, veel lol en een groot hart voor de scene. Die liefde is wederzijds. Feargal Sharkey zong ooit de legendarische woorden ‘a good heart these days is hard to find’ en dat is helemaal op deze band van toepassing. Thumbs up voor Raffnix, die dit keer voor mijn gevoel zelfs een goeie, strakke pot neerzetten. Laat die jongens nog 100 keer in Bluff of de Oefenbunker spelen en dan komt het vanzelf goed.

De tweede band is het Hengelose Justify All Means, een band die een jaartje of vijf blijkt te bestaan. Het is benauwd en een deel van het publiek gebruikt de band als intermezzo om op het terras te chillen voordat de hoofdact begint. Op zich een beetje jammer want de band klinkt live heel lekker, bestaat uit goeie muzikanten en zet een leuke, gevarieerde pot hardcore punk neer die soms wat meer naar de metalkant leunt en het andere moment weer meer naar de punkkant. Vergelijkingen gaan voor mij op met (oude) Agnostic Front, Sick Of It All en diverse 80’s cross-over bands. Leuke band die wat mij betreft, onder andere omstandigheden, zeker weer eens de weg naar het zuiden mag maken.

En dan is het de beurt aan Total Chaos. Bij Amerikaanse punkrock zijn we vandaag de dag al snel geneigd te denken aan de vroege jaren ‘80 hardcore punk in al zijn facetten maar deze Amerikaanse band grijpt eerder terug op de begin jaren ‘80 van de Engelse anarcho-en streetpunk. Het zijn hier duidelijk niet Minor Threat, Black Flag of de Bad Brains die de stijlvorm dicteren (zowel muzikaal als optisch) maar bands als The Exploited, Conflict, Discharge en GBH. Yankee hardcore punk in een Engels jasje. Punk en hardcore gingen in hun ontwikkeling al diverse keren heen en weer over de Angelsaksische as en deze band is daar duidelijk geen uitzondering op.

Hoe dan ook, ondanks het feit dat de band wat betreft naam, uiterlijkheden, stijlvorm en muzikale verrichtingen aan de nodige punkclichés voldoet wil ik daarmee absoluut niet zeggen dat het hier om een pose of gimmick gaat. Meerdere bandleden hebben een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in het, zeg maar, sociaal-activistische milieu. Zoals bijvoorbeeld voor het project Food not Bombs. Een uitermate sociaal geëngageerde band in woord en daad. Hierdoor clashte het in het verleden regelmatig met ultrarechtse rivalen en overheden. Dat ze staan voor wat ze zeggen valt dus op geen enkele manier te ontkennen.

Total Chaos, opgericht in ‘89, heeft in drie decennia tijd muzikaal heel wat gepresteerd en deze mede vaandeldragers van de huidige anarcho-, en streetpunk voldoen ook dit keer weer aan alle verwachtingen. Shawn Smash is een geweldige punkgitarist en deze ervaren band, gewend aan grote podia, lijkt totaal geen probleem te hebben met dit kleine kroegje en weet net zo goed een strakke, dampende set neer te zetten. Het publiek kan in ieder geval goed los gaan. Bij zanger Rob Chaos lijkt tegen het einde wel een beetje de vermoeidheid toe te slaan, mede door de benauwdheid. Nog een toegift dan. De tour duurt nog lang genoeg.

Heerlen en Café Bluff hebben weer eens een lekker hardcore punkavondje gehad. Spijtig voor degenen die het gemist hebben. Wie weet keert de band ooit nog eens terug voor een definitieve drieklapper? Ik zou er niet rouwig om zijn.

Een droevig feit: Het Mercyful Fate-shirt van Tim Skerka wist de avond niet te overleven. Maar de King komt binnenkort weer op tour. Een avondje Raffnix als voorprogramma en we praten nergens meer over. Die jongens van Raffnix klagen niet, nooit eigenlijk.

Total Chaos, Justify All Means en Raffnix speelden vrijdag 19 juli in café Bluff in Heerlen.