Een doordeweekse zomeravond was gereserveerd voor een avondje vintage soul (met hoofdletter S) van de bovenste plank. Oftewel; Lee Fields & The Expressions stonden op the bill. Foto’s: René Bradwolff

We gaan de man niet uitvoerig inleiden. Tenslotte valt er, in navolging van zijn hernieuwd succes en kersvers album ‘It Rains Love’, al genoeg online te lezen over Fields. Toch halen we een paar zaken aan. De Amerikaanse soul zanger Lee Fields is tenslotte een waar fenomeen. Al in 1969 bracht hij zijn eerste single uit, gevolgd door een succesvolle tijd gedurende de jaren 70. Het lot bepaalde echter dat de tachtiger jaren een minder begenadigd era inluidden. Het zou een periode worden waarin Fields zijn artistieke carriere minder aandacht gaf. Om toch voldoende brood op de plank te hebben ging hij aan de slag als makelaar en restauranteigenaar. Bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. Na aandringen van zijn vrouw ging mister ‘Little J.B.’ (lees: Little James Brown) zich weer volledig toewijden aan zijn muzikale carriere. Met succes! En dat was niet in de laatste plaats te danken aan de muzikale steun van top-begeleidingsband The Expressions, waarmee hij in de aanvang van het millennium, maar zeker vanaf 2011, een glansrijke comeback heeft gemaakt.

Het zes-koppige The Expressions opent lekker groovy met stuwende bass, funky gitaar en strak drumwerk met een sfeervolle synth party op de achtergrond. Het zou geen soul zijn als er niet ook nog een trompet en saxofoon aanwezig waren. Na deze fijne introductie komt ‘mister soul’, fijn gehuld in glitter jack, de band vergezellen.

Het nummer ‘I’m Coming Home’ van het een na laatste album ‘Special Night’ volgt. Lee’s machtig stemgeluid is meteen punt van aandacht. ‘Work To Do’, eveneens van het vorige album volgt.

Opvallend, voor wie het niet wist, is dat de gehele begeleidingsband bestaat uit non afro muzikanten. Dit uiteraard niet om eender welke zinloze discussie te starten. Wel is opmerkelijk hoe ‘zwart’ de band klinkt. En dat is natuurlijk een compliment. Fields blijkt goede voelsprieten te hebben. Want The Expressions zullen de gehele avond blijven overtuigen door onvervalste lekkere soul te spelen. En samen met zijn prachtig vol en zuiver stemgeluid kunnen we enkel van een win – win situatie spreken.

Het is tijd om het laatste album ‘It Rains Love’ onder de aandacht te brengen. ‘Love Prisoner’ maakt de aftrap. Muzikaal ietwat kaal, echter weten de blazers hier hun plaats te bepalen en heeft Lee alle ruimte om zijn stem krachtiger in te zetten. Warmhartig vraagt hij “Can you feel the love in here?”. ‘Blessed With The Best’ volgt en het zaalgeluid wordt krachtiger waardoor niet enkel de soul maar ook de body wordt verwend.

Wijze woorden als “We live in a time where we all need to be one” leidden titelnummer ‘It Rains Love’ in. Track ‘You’re What’s Needed In My Life’ sluipt langzaam naar binnen en blijkt een ware soul hit in wording.

Sporadisch door backing vocalen gesteund weet Fields zich zeer goed door de set te werken. ‘Will I Get Off Easy’ volgt en blijkt een ware soul kraker in alle opzichten met, naast Fields, de blazers in de hoofdrol.

Er wordt teruggegrepen naar het vorige album met ‘Make The World’. En natuurlijk, met een avond als geldt “we can only make the world better”!

‘Faithful Man’, een track van het gelijknamige album uit 2012 blijkt live een krachtige doordouwer met de synth ietwat naar voren geschoven. Zeer smaakvol, met af en toe uiterst krachtige vocale uithalen van Fields.

Het is ook hier waar hij zijn waardering voor The Expressions uit.

We zijn een goed uur en 15 minuten verder en de set komt ten einde. Gelukkig, een mede dankzij het enthousiast publiek volgt al snel een instrumentale toegift. Zeker niet om Lee op adem te laten komen, maar gewoon omdat een instrumental tussendoor ook lekker kan zijn! Het start haast rockend maar al gauw laten de blazers weten dat we hier met onvervalste soul te maken hebben.

Maar de eigenlijke toegift ‘Honey Dove’ van het album ‘My World’ uit 2009 komt natuurlijk, hoewel er ook een instrumentale versie van het album bestaat, het best uit de verf met Lee Fields in de hoofdrol. Een almachtig slow soul nummer waarbij we met z’n allen alleen maar verbaasd kunnen zijn over ‘s mans vocale vaardigheden. Het nummer wordt lang uitgerekt en ontvouwt zich in een snel uptempo feestje met woorden als “Everybody jump” als leidraad. Woorden worden omgezet in daad. Het is een feest!

Een 180 tal bezoekers waren getuige van de aftrap van deze tour waarvan de verwachting is dat deze enkel geslaagd kan worden. Dat de keuze van de set enkel bestond uit nummers uit zijn meest recente carrière getuigd van een bewuste keuze. “I want you, I need you, I’ve got to have you” zijn Lee’s laatste woorden voor deze avond. We zijn zijn vrouw dankbaar dat ze hem weer op pad heeft gestuurd!

Vermeldenswaardig is zeker ook de voor- en achteraf aangenaam swingende DJ-set met de naam DJ 45Frank’s 7INCH Soul Party. Een lekkere avond! Goed geprogrammeerd pNN!

Lee Fields & The Expressions speelde op Donderdag 2 augustus 2019 in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen.