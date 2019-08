Iris van der Heijden: hiphop, jazz en visuals

Written on 09/08/2019 at 14:45 by Lidia Carreno



Tijdens het internationale breakdance evenement The Notorious IBE start in de Nieuwe Nor een bijzondere expo van de Maastrichtse beeldend kunstenaar Iris van der Heijden. De wisselwerking tussen muziek (hiphop en jazz) en visuals vormen het hoofdthema in haar werk. Naast grafisch ontwerper is Iris ook werkzaam als video- en fotografe. Iris verzorgt een kunstwerk in de entreehal en exposeert daarnaast diverse werken in het café.

Hoi Iris, wie ben jij?

“Hoi, ik ben Iris, 26 jaar. Drie jaar geleden afgestudeerd in Hasselt. Hier heb ik de kunstacademie afgerond en mijn master gehaald in grafisch ontwerp en creatieve vormgeving. Dat is eigenlijk heel digitaal maar ik ben zelf ook met manuele technieken bezig en teken dus heel veel met de hand. Dit combineer ik graag in mijn huidige werken.”

Is dit ook je kenmerk?

“Ja, het digitale werken, combineer ik met handgemaakte werken. Dat is echt mijn stijl. Ik word ook vooral geïnspireerd door muziek & hiphop. Dat is erg belangrijk voor me. Ook dans ik en muziek is een belangrijk onderdeel. Ik probeer ook actief te zijn in mijn werk.”

Dus een goede omschrijving van je werk is een mix tussen manueel en digitaal werken. Wil je het verschil laten zien?

“Eigenlijk wil ik het samenvoegen. Zeg maar die handgemaaktheid laten terug komen. Als het alleen digitaal is dan kun je het niet voelen vindt ik. Daarnaast vind ik het fijn om gewoon ook zelf actief bezig te zijn. Om te schilderen of om te tekenen, in plaats van alleen maar stil te zitten achter je laptop en digitale artworks te maken. Dan is er weinig ruimte voor creativiteit vind ik. Daarom probeer ik het groter te maken. Zoals bij de vrachtwagen en het basketbalveld. En zodat mensen ook niet goed kunnen zien. Is het handgemaakt, of is dit nu digitaal?”

Wat is je toekomstdoel?

“Het liefst wil ik bij een creative agency gaan werken. Nu ben ik aan het freelancen en neem ik nog losse opdrachten aan. Ik werkte eerder als typograaf. Deed ik op social media dingetjes. Maar het liefst wil ik aan community building werken. Waar kunst en creativiteit mensen activeren.”

Je bedoelt zoals bijvoorbeeld in een ‘slechtere’ wijk mensen stimuleren met kunst?

“Ja, bijvoorbeeld. Kijk, kunst moet een functie hebben voor mij. Het zou dan functionele street art zijn. Dat je er iets mee kunt. En dat je mensen op een bepaalde manier kunt stimuleren of activeren. Het moet niet een werk zijn zo van hier loop ik langs, dit is mooi en klaar. Het moet echt een functie geven aan een community.”

Wat zou een functie kunnen zijn?

“Bij het basketbalveld spreekt dat voor zich. Maar zoals bij die vrachtwagen, daar staan alle namen in van de chauffeurs. Dan word het een soort van spel omdat het een raadselhandschrift is. Mensen vinden dit vaak leuk en gaan dan zoeken naar hun naam. Dan activeert het iets en krijgt het een functie. Zo vind ik het ook heel tof om portretten te maken van mensen. En dan is het ook heel leuk om mee te maken hoe mensen tegen jou aan kijken als je achter de camera staat. Die interactie en activatie. Daar ben ik naar op zoek in mijn werk.”

Wat kunnen we vrijdagavond verwachten in De Nieuwe Nor?

“Mijn expositie, die aftikt tijdens het Jam Jam Jam event. Waar hiphop, kunst en dans samenkomen. De werken hangen tijdens het evenement dus is een samensmelting en onderdeel. Tot en met september is mijn kunst te bekijken in het café van de Nieuwe Nor.”

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?