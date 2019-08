The Notorious IBE 2019

Naar schatting meer dan 12.000 Bboys en -girls uit alle uithoeken van de wereld, reisden vorig weekend naar Heerlen voor één van de grootste breakdance events van de wereld: The Notorious IBE. De 19e editie alweer en de 14e in Heerlen. De eerste vijf afleveringen vonden plaats in Rotterdam. Het festival is in het zuiden echter uitgegroeid tot een drie-daagse happening met naast breakdancers zover het oog reikte, ook een uitgebreid muzikaal en cultureel programma. Het speelde zich weer allemaal af op en rond twaalf locaties in de binnenstad en de sfeer was ongekend optimistisch, met “energy”, “freedom” en “love” als veelgehoorde kreten. “Dit is het toppunt van hier willen zijn” hoorde ik iemand zeggen bij de aanblik van zoveel gepassioneerde en vrolijke dansende jonge mensen uit alle windstreken. Er was een markt, een food court, een hiphop-festival en een reeks lezingen en workshops. Maar het draaide allemaal vooral om de danswedstrijden. Breakdance is namelijk ook topsport. Sterker nog, met ingang van de spelen in Parijs in 2024 is het zelfs een olympische sport. Iedereen die de wedstrijden, en dan met name de grote finales in de Limburgzaal, heeft bijgewoond weet waarom. Genoeg nu. Beelden zeggen meer dan woorden. Check de foto’s van René Bradwolff en keer nog even terug naar Heerlen op zijn kleurrijkst en bruisendst.