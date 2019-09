I Lost My Mom at the Supermarket : een absurdistisch inkijkje in het leven van een Aldi caissière

Written on 29/08/2019 at 18:03 by Danielle Quadakkers

De meningen waren behoorlijk verdeeld na afloop van de voorstelling ‘I Lost My Mom at the Supermarket’ van de Vlaamse Sien Vanmaele maar ik vond het gewéldig. Een absurdistisch inkijkje in het leven van een Aldi caissière, vol tragedie en humor. Foto’s en tekst: Daniëlle.

Buiten was het bloedheet maar op adres Maankwartier 12 was het nog redelijk koel toen daar dinsdagavond de Vlaamse Sien Vanmaele en haar muzikale compaan Jason Dousselare iets na 18.30 u. hun opwachting maakte. Voor de voorstelling ‘I Lost My Mum at the Supermarket’ ging Sien werken in een filiaal van een Belgische Aldi. Aan het begin van de voorstelling komen we meteen te weten dat Sien’s moeder al 28 jaar werkzaam is als caissière, dus ze treedt, voor een tijdje weliswaar, in de voetsporen van haar moeder.

Wat volgt is een absurdistisch kijkje in het leven van een Aldi medewerker, vol met kleine tragiek maar ook met heel veel humor. Sien weet de bezoekers bijna een uur lang geboeid mee te nemen in het Aldi leven. Ze dreunt indrukwekkende lijstjes op van producten inclusief bijbehorende productcodes maar imiteert ook op geweldige wijze, geflankeerd door Jason op toetsen, een boze mannelijke klant, omdat ze iets verkeerds heeft aangeslagen op de kassa. Ook de Aldi test is briljant waarbij ze, de vragen gesteld door Jason, antwoord moet geven op de belangrijkste Aldi vragen. Want want moet je doen als een collega een kapotte reep chocolade besluit op te eten? En wat als een klant een pot knakworstjes uit zijn handen heeft laten vallen?

Zoals eerder gezegd, deze voorstelling was niet voor iedereen maar wel voor mij. Wellicht omdat ik van mijn 16e tot mijn 20e een bijbaantje als caissière heb gehad? Maar serieus, ook voor iedereen zonder kassa ervaring werden haar ervaringen prachtig verbeeld. Top voorstelling!

NB: overigens was mama er ook een beetje bij dinsdagavond. Want Sien verkocht na afloop, staand achter een provisorische kassa, hergebruikte groentezakjes, terwijl mama in kartonnen vorm zag dat het goed was.

De voorstelling “I Lost My Mom At The Supermarket was maandag 26 en dinsdag 27 augustus te zien in het Maankwartier als onderdeel van Cultura Nova.