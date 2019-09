Holiday in Berlin in Zappy Heerlen

Written on 01/09/2019 at 23:39 by Marco Smeets

Heerlen! En wel hierom… Omdat wij er meermaals per jaar met open armen worden ontvangen om pal in het centrum ons ding te doen. ‘Ons’ is Mosae Zappa en ‘ons ding’ is het vieren van leven en werk van Frank Zappa, aan de hand van zijn muziek maar ook die van andere vrije geesten en muzikale grensverleggers. Met muziek uit diverse windrichtingen, artiesten van vele pluimages, culturele crossovers, muzikale en andere gektes waarvan 99% van de passanten nog nooit heeft gehoord omdat ze zich mijlenver buiten de mainstream begeeft.

Submecha

En voor dat alles kregen wij nu al meermaals een podium. Op prime time in de binnenstad. Tijdens Cultura Nova in de zomer, tijdens WinterTijd in de kerstvakantie en rondom ons eigen festival in november. Inmiddels bevat het antieke carillon op de Bongerd tien voorgeprogrammeerde Zappa tunes die op de nietsvermoedende voorbijgangers kunnen worden afgevuurd. En wat is het als DJ genieten als je op een koopavond voor kerst Primus kunt afvuren op het winkelend publiek. Onder de kerstboom met Captain Beefheart en Wild Man Fischer. Dat dus. Vraag naar een stad waar dit allemaal kan en ik wijs je Heerlen aan.

Rafael Dulfer

Vrijdagavond was het weer zover. Op één van de fijnste plekjes van de stad (Klein Berlijn a.k.a. het Schelmenhofje) presenteerden we de derde editie van Holiday in Berlin (naar de gelijknamige Frank Zappa-compositie van het album Burnt Weeny Sandwich uit 1970 – check it out). Het was druk, het was beregezellig en de breedte van de programmering bracht de tolerantie van het publiek weer eens aan het licht.

ACG Vianen

Rafael Dulfer voorzag solo, met behulp van een elektrische gitaar en digitale geluidseffecten, de Roger Waters track Sexual Revolution van een Nick Cave jasje en trakteerde op spannende en niet voor de hand ligende versies van rockklassiekers als House Of The Rising Sun en Child In Time. Submecha speelde bezield, hard en met geen enkel respect voor conventionele tradities, resulterend in een soort experimentele punk met rap, grunge, jazz en ambient invloeden. Woordwerker ACG Vianen slamde poëzie middels klankgedichten. Murphy sloot de avond af met deels geïmproviseerde eigentijdse jazz, waarin ook minimal music en rock doorklonken en ze zorgde er ondanks haar avant-gardistische inslag voor dat het druk bleef op het plein.

Murphy

De Zappa tunes waren deze keer afkomstig van mijzelf en collega Mike, a.k.a. (twee van de vier) resident DJ’s The Disco Boyz. Met naast Zappa ook relevante muziek van bands als Beefheart, The Zutons en King Crimson in de cd-koffer. Terwijl de bezoekers van het tegenovergelegen poppodium Nieuwe Nor zich opmaakten voor een silent disco, lieten we de Bee Gee’s classic Stayin’ Alive door de stad schallen. Uiteraard in de uitvoering van Ozzy Osbourne en Dweezil Zappa.

The Disco Boyz

Dweezil komt in november zelf naar Heerlen. Midden in het Mosae Zappa weekend, daags na ons festival in de Oefenbunker. Wat zou het mooi zijn als hij even de stad ingaat en pal in het centrum ineens ‘The idiot Bastard Son’ van zijn pa op het carillon hoort spelen. Het zou zomaar kunnen. In Heerlen dus. Je zal er maar wonen…

Holiday in Berlin vond plaats op 30 augustus op het Schelmenhofje in Heerlen in het kader van Cultura Nova en werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Nieuwe Nor.

Mosae Zappa 2019 vindt op 29 november plaats in de Oefenbunker in Landgraaf. Meer over het festival, het Mosae Zappa Weekend (met o.a. Dweezil Zappa) en alle side events in de Heerlense binnenstad vind je op mosaezappa.com.

Foto’s: René Bradwolff

Schelmenhofje (foto: Marc Bogman)