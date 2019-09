Jubileumweekend Bluff

Written on 04/09/2019 at 17:31 by Jens Rademakers

Tijd is voor mij op het moment even kostbaarder dan ooit. Toch wilde ik het afgelopen weekend, dat zo bijzonder was voor Café Bluff, nog heel even in een paar woordjes bij De Afgrond meenemen. De kroeg had namelijk drie dingen te vieren; het 35-jarig bestaan van de kroeg zelf, het 12,5 jaar eigenaarschap van Marcel en Daphne én het 10-jarig bestaan van het ‘End of Summer Hardcore Fest’. Foto’s en tekst: Jens Rademakers.

Een fantastische drieslag waarmee ik iedereen, huidige en vorige eigenaars, stamgasten en reguliere bezoekers door de jaren heen wil feliciteren. Bluff is en blijft een belangrijk stukje geschiedenis van de alternatieve cultuur in Heerlen en daar hebben jullie allemaal aan bij gedragen!

Op vrijdag maakten de Ersatz DJ’s er een feestje van, op zaterdag was er muziek door de Bluff Allstars en op zondag dus het tiende End of Summer hardcore feestje. Hardcore punk dan maar? Daar doe ik normaal ook nooit wat mee…

Lekker druk, veel goeie bands gezien, Hometown Crew excelleerden alweer en verrassing van de dag waren voor mij de ijzersterke Hagenezen van Get Some (wat een geweldige drummer!). Maar een band stak er met kop en kont bovenuit. Terwijl vorige week het gekakel over de confrontatie tussen de lamme en de blinde, voor de bovenste onderste plaats in de keukenkastjesdivisie online de boventoon voerde (een gebrek om jezelf in enig normaal perspectief te kunnen zien, zal op de een of andere manier ook wel een perspectief zijn) was er maar een ontmoeting tussen 043 en 045 echt van belang; cultband One Night Stand die naar Bluff kwam. ‘De band die al 27 jaar geen nieuw nummer meer schreef’ zette de tent op zijn kop. Tot hun eigen verbazing overigens want ‘we dachten echt de vreemde eend in de bijt te zijn’ lacht een van de drie zangers, Richard Prevaas. Blijkbaar doen vreemde eendjes het hier in Heerlen nog het best.

Marcel en Daphne heel erg bedankt. En op naar de 25! Geen Heerlen zonder Café Bluff!

Het jubileum weekend van Café Bluff vond plaats op vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.