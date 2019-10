‘Een Wolf in mijn Hart’ : Oude goden herleven in de Nieuwe Nor

Written on 07/10/2019 at 18:45 by Jens Rademakers

Afgelopen vrijdag zakten de vaandeldragers van de Nederlandse pagan metal, Heidevolk, naar De Nieuwe Nor af voor hun ‘12 Provinciën Tour’. Uit nieuwsgierigheid liet ik me ertoe verleiden om er voor De Afgrond naartoe te gaan. Ik zou er geen moment spijt van hebben. Foto’s: René Bradwolff.

Pagan metal, folk metal, viking metal. Het zijn sympathieke, maar redelijk in de luwte opererende subgenres binnen de grote metal scene. Desalniettemin is er zowel landelijk als internationaal een selecte en hondstrouwe aanhang voor dit soort genres. Op deze avond merk ik ook, in de redelijk goed gevulde Nieuwe Nor, dat de liefhebbers uit allerlei windrichtingen komen aanwaaien. Bij de pagan metallers gaat het allemaal over mythologie en de sagen en legenden van de Lage Landen. Met een stevige knipoog natuurlijk, want historische correctheid en fantasie lopen nogal eens door mekaar heen. Drinkhoorns, geen pentagrammen maar Mjölnirs (de krijgshamer van Thor) en bier. Heel veel bier. Want alles draait hier om het feestje.

Terwijl ik net aankom heeft voorprogramma Alvenrad al ingezet. Ik ben blij het grootste deel van hun set mee te kunnen krijgen want deze, tot mij tot dan toe onbekende, band blijkt heel leuk te zijn. De band zingt net als Heidevolk in het Nederlands en leunt op dezelfde thema’s, de sagen en legenden van De Veluwe. Pagan metal met een gevarieerde mix van folk, speedmetal en zelfs 70’s rock invloeden. Gooi Amon Amarth, Metal Church, Uriah Heep en Jethro Tull in de mixer en je hebt een idee. Ondanks hun rol als voorprogramma weten ze een goeie set neer te zetten. Net als de rest van het publiek geniet ik mee van deze aangename opwarmer. Een band met potentieel die er wel gaat komen.

Dan is de beurt aan de hoofdact waar iedereen voor hier is en vanaf het moment dat Heidevolk inzet gaat de zaal los. Vuisten en drinkhoorns de lucht in, er wordt flink mee gezongen (gebruld), geheadbangd en af en toe breekt er een moshpit los. Heidevolk is een fantastische live act en de bombastische samenzang van de twee zangers voert me meer mee dan ik verwacht had. De ‘Wolf in mijn hart’ wordt wakker, ik blijk ze geweldig te vinden!

De band weet ook nog eens een set uitstekend op te bouwen door in het middengedeelte een rustige, akoestische fase op te bouwen en met veel humor een goeie interactie te hebben met het publiek. In de eindfase knallen ze er weer keihard overheen, met als afsluiters de cover ‘Vulgaris Magistralis’ (een ode aan de Gelderse rockhelden Normaal) en hun hit ‘Nehalennia’. De band heeft me twee uur lang onaflatend gefascineerd en is een fan rijker.

Misschien een beetje jammer dat het grootste gedeelte van de Parkstad metal scene zo’n avond links laat liggen, ‘wat d’r boer nit kent dat vritte nit?’. De liefhebbers zullen er niet om malen want die hebben een geweldige avond gehad. Bedankt Heidevolk voor het afzakken van jullie stammen naar ons Eburonen hier onder de rivieren. Widukind mag dan gevallen zijn, maar jullie staan als een huis. Zet de strijd tegen de verrotte Franken (of Romeinen? Of allebei?) onverminderd voort. Met gitaren in plaats van zwaarden en een vette knipoog.

We hebben genoten!

Heidevolk, met in het voorprogramma Alvenrad, was vrijdag 4 oktober te zien in Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen.