Het einde van Mama’s Pride?

Written on 17/12/2019 at 09:46 by Jens Rademakers

Dat de Afgrond een blog is voor alles dat muzikaal “shakes and moves” in Parkstad wil natuurlijk niet zeggen dat er geen respect of belangstelling is voor dingen die buiten de Oostelijke Mijnstreek gebeuren. Vandaar dat ook wij geschrokken zijn van de onheilsberichten die op 16 december vanuit 046 doorspijpelden. De stekker lijkt namelijk uit het Geleense festival Mama’s Pride te gaan. Foto’s: René Bradwolff.

Wij kennen hier de precieze ins and outs niet maar op basis van wat we te horen kregen, is dit niet alleen een trieste, maar ook een volkomen onbegrijpelijke beslissing van de gemeente. Op dit laagdrempelige festival, dat nota bene dit jaar nog haar 25-jarig bestaan vierde en het enige, echte “Moederdag-Popfestival” in Nederland is, prijkten de laatste keer illustere namen als Bad Manners, Janse Bagge Bend, Dewolff en George Baker. Niemand hoeft dus uit te leggen waarom dit een grote klap is voor Geleen, festivalgangers en al die hardwerkende vrijwilligers.

We hopen oprecht voor jullie en eigenlijk voor iedereen dat de gemeente Sittard-Geleen deze onbegrijpelijke flater toch nog rechttrekt. Of dat er andere manieren gevonden kunnen worden om Mama’s Pride in leven te houden. Misschien drie geesten uit de Oostelijke Mijnstreek jullie kant op sturen om die Ebenezer Scrooges in jullie gemeenteraad weer op het juiste pad te brengen?

De Afgrond wenst het team van Mama’s Pride heel veel sterkte toe met de komende gang van zaken en we hopen dat het tij nog gekeerd kan worden. Schandalig en diep triest dit!

Mama’s Pride vindt sinds 1995 op Moederdag plaats in Geleen.