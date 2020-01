Mt. Atlas en Raketkanon nemen de Kerstbiecht af

Written on 25/12/2019 at 13:49 by Barry Hodiamont

The Church of Atlas is de kerkdienst voor de mensen die geloven in de helende kracht van gitaren en strakke ritmes. In een bijna uitverkochte Nieuwe Nor werden deze avond veel zieltjes bekeerd. Foto’s: René Bradwolff.



“We will change your mind”. Met deze zin wordt de dienst geopend door de mannen van Mt. Atlas, die een thuiswedstrijd spelen. Dat er al mensen bekeerd zijn tot hun kerk moge duidelijk zijn gezien het aantal kerkgangers met een shirt van de band. Zanger Sven Vek opent de heilige mis met een aantal citaten uit de gitaarbijbel, die vervolgens vakkundig in brand wordt gestoken. “Resistance is useless”. Inderdaad. Of je nu wil of niet. Je wordt meegezogen in de energieke basslijnen, het repeterende gitaarwerk en de bevlogen performance. De hoofden worden gebogen.



Om de boodschap extra kracht bij te zetten, wordt hulppriester Ché nog naar de preekstoel geroepen. De nieuwe nummers staan als een huis (of moet ik kerk zeggen?). De eerste lezing is voorbij en wie nog niet bekeerd is, zal overtuigd worden door Raketkanon.

De Gentenaren zijn bezig aan hun afscheidstournee en maken voor de 2e keer een stop in Heerlen. De eerste keer maakten zij ook al een verpletterende indruk (zie eerdere recensie). Dit doen nu ze nu nog eens dunnetjes over. Het evangelie van de band bestaat uit onverstaanbare teksten, die over het publiek worden uitgeschreeuwd, met de passie van een gospelpastoor uit de Bronx.





In de zaal wordt er lekker meegedaan en zanger Piet-Paul Devos zoekt duidelijk het contact. Voor zoverre je van hits kunt spreken, is de setlist een compilatie van hun bekendste nummers. De energie komt in het slotnummer tot uitbarsting en de instrumenten moeten er aan geloven. De puinhoop op het podium na afloop van de show is de stille getuige van de uitbarsting die er aan vooraf ging.

Ik ben niet gelovig en heb niets met de kerk, maar ik ben bekeerd, net zoals velen met mij deze avond. Het is een goed gevoel om met een rein geweten en suizende oren de feestdagen in te gaan na deze biecht. Drie weesgegroetjes en een hallelujah. Amen.

Fijne feestdagen en een muzikaal 2020!