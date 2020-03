The Beatnuts, down to earth supersouls

Written on 04/03/2020 at 15:52 by Lidia Carreno



Jezus man. Wat was dit een toffe avond. De uit New York afkomstige Psycho Les en Junkyard Juju oftewel The Beatnuts op het podium in de Nieuwe Nor. Ze kwamen op en meteen was het duidelijk dat ze er zin in hadden. Het publiek moest echter nog even aan ze wennen want dat stond nog wat stijfjes en stil in de zaal. Waarschijnlijk was iedereen gewoon nog een beetje stoned van de joint die ze vooraf hadden gerookt.

Juju maakte een grap over dat ze gisteren in Duitsland waren en dat ze daar wél direct begonnen met springen. ‘Fuck de Duitsers’ riep iemand in de zaal. Juju reageerde daar weer op en zo ontstond er direct een connectie. Na een paar nummers kwam het publiek wat meer los. De oldskool beats en de rijmen waren aanwezig maar na een tijdje besloot Psycho dat het welletjes was: ‘Ik zie zoveel droge lippen.’ Hij pakte een fles whiskey, hield haar omhoog en vroeg wie een shotje wilde? Ik had mijn bier op en dacht; yeah, ik wil er wel een. Ik hield mijn lege beker omhoog en keeg net als iedereen vooraan een shotje. Of twee,of drie… Nice. Vrij snel daarna stond iedereen te springen. De sfeer was top.

Gedurende het hele concert was er een leuke interactie tussen Junkyard Juju, Pycho Les, de DJ en het publiek. Met veel humor bij de nogal expliciete teksten. Lekker rauw en oldskool. Tussendoor liet Juju ook wel even weten dat ze, nu ze iets ouder zijn geworden, niet alles meer zo erg menen. Met een lachende knipoog: ‘We zijn wel iets serieuzer nu. Zijn er overigens ook nog mama’s van veertig plus hier of zijn we vandaag met wat jonger publiek?’ Maar er volgden ook maatschappelijke en recente gesprekken. Op een leuke en luchtige wijze. ‘Hoest maar liever niet vooraan bij het podium.’

Dat is zo mooi aan hiphop-artiesten. Het maatschappelijke en de reacties op hetgeen media en politiek ons voorschotelen. Je even uiten. Dat is gewoon voor iedereen lekker als je overspoeld word met hypes. ‘I want to fuck, drink beer, and smoke some shit!’ Aldus The Beatnuts. Geserveerd met beatbox beats en Spanish rhymes. Everyone loved it.

Aan het einde lieten zij ons weten dat we ze nog zouden zien tijdens de afterparty in het Nieuwe Nor café. De Bob Marley beat van ‘Could You Be Loved’ klonk door de zaal en het was allemaal erg lekker en fijn. Psycho Les deed solo nog wat raps en toen was het helaas toch echt afgelopen.

De afterparty was, in samenwerking met de Nieuwe Nor, georganiseerd door Jam Jam Jam, HFC & Benito Deane. De DJ’s. Triple Dee,- Rebel no.1 en Mr. Sage draaiden oude hiphop-plaatjes. De hele crew van de Beatnuts kwam vanuit de backstage naar de afterparty met een aantal flessen wodka, ook voor zij die mee wilden drinken. Er was ruimte voor iedereen om gezellig te kletsen en te drinken met de artiesten zelf. Superdope! Dit was echt zo’n hiphop vibe: liefde, maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit, spontaniteit, impulsiviteit en vooral veel gezelligheid en echtheid. Ik sprak met Pyscho. Hij vertelde dat hij in de stad was geweest en in de Pancratius kerk was gaan zitten. Hij vond Heerlen leuk. Ze waren naar iedereen toe heel persoonlijk en warm. Met Juju heb ik ook even gesproken en hij tekende zelfs een graffiti voor me met mijn naam en superveel hartjes. Hij wilde natuurlijk slijmen zodat ik een goede review zou schrijven. Ik kon niets anders dan smelten maar die goede review was er anders ook wel gekomen.

Eigenlijk kan ik nog uren doorschrijven over hoe leuk het was. Dit was zo’n avond waarop je niet meer naar huis wil. Dankjewel Jam Jam Jam en de Nieuwe Nor voor deze mooie en zoete avond.

The Beatnuts speelden op 29 februari in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen. Foto’s: René Bradwolff