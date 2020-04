Written on 25/03/2020 at 16:00 by Administrator



Nu de impact van de coronacrisis per dag groter wordt en de strijd tegen het virus in alle hevigheid is losgebarsten, zijn het vooral de mensen in de zorg die het grootste respect afdwingen. De Afgrond wil al deze helden bedanken en steunen door haar zendtijd op RTV Parkstad ter beschikking te stellen.

De komende weken zal de radioshow van De Afgrond dan ook gevuld worden door de zorgmedewerkers in en uit Parkstad. Werk jij bij Zuyderland of een andere zorginstelling en wil je jouw favoriete plaatje op de radio horen, stuur dan een mail naar marco@rtvparkstad.nl en laat weten wat je wilt horen. Je kunt er ook bij vermelden waarom, maar dat is geen must. Je kunt uiteraard ook reageren onder dit bericht op Facebook of via Messenger.

De Afgrond is wekelijks te horen op maandagavond om 22.00 uur en wordt op woensdag herhaald. RTVParkstad is regionaal te beluisteren op 89.2 FM en Ziggo 915 of online.

Let ‘n bietje op elkaar!