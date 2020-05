Vanuit de frontlinie (2): Marco Claassens

Written on 13/05/2020 at 10:14 by Jens Rademakers

De IK!-mens begint ongeduldig te worden. De facade van geveinsde betrokkenheid zal langzamerhand beginnen te vermoeien en vermoedelijk zitten alle verbouwingen er ook wel een beetje op. Mammon is zijn uitverkoren volk weer bij zich aan het roepen. Zelfs al zal de laars der hufterigheid het tere kasplantje van empathie, solidariteit en wie weet, zelfs een vleugje dieper maatschappelijk besef, langzamerhand wel weer vertrappelen; een klein cultuurblogje zal het in ieder geval tot de laatste snik verdedigen.

Daar hoort dat extra stukje aandacht voor onze zorgmedewerkers bij. Het minste wat we kunnen doen. Aan het woord laat ik deze keer Marco Claassens. Old school MOC [Mijnstreek Oost Crew, verzamelnaam voor de hardcore-punkscene die vooral in de jaren ’90 en ’00 bands voortbracht met nationale en internationale faam – red.]. Ik ben dankbaar dat hij ook weer de tijd voor ons genomen heeft.

Hoe lang werk je al in Zuyderland? En op welke afdelingen?

Ik ben in 2003 als student begonnen in het toenmalige Atrium MC. Na mijn diplomering ben ik een korte periode ergens anders werkzaam geweest. Door de bezuinigingen toendertijd kreeg ik geen contract. En eerlijk gezegd was ik er ook even klaar mee. De opleiding was pittig, zeker icm enkele persoonlijke problemen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ik moest terug. Tot nu toe een prima keuze. Ik ben er op mijn plek. Ik werk nu al een hele tijd op de Orthopedische Chirurgie. Maar ik heb ook op de Cardiologie en de Recovery mogen werken. Mooi vak.

Hoe gaat het nu met je? Ik heb begrepen dat je waarschijnlijk ook met corona besmet bent geweest?

Met mij gaat het goed. Ik ben inderdaad even ziekjes geweest. Maar het was niet meer dan een dagje koorts en een kuchje. Met koorts mag je niet werken, dus ik ben toen even thuis geweest. Uiteindelijk ben ik niet getest geworden omdat ik op dat moment geen koorts meer had. Het zou dus kunnen… Ik heb momenteel vier directe collega’s die ziek thuis zitten. Allemaal met corona-achtige symptomen. Deze vier zijn flink ziek. Twee van hen zijn positief getest op corona. Enkele collega’s uit het ziekenhuis zijn echt ernstig ziek geweest. Zij zijn op de IC beland aan de beademing. Het was echt kritisch geweest, maar ze hebben het overleefd.

Trekken jullie het nog een beetje bij Zuyderland, zowel qua menskracht als ook mentaal?

Ja, we krijgen het geregeld. Maar de inspanning is enorm, de alertheid is groot en het kost veel energie. We zien veel erg zieke, kwetsbare mensen. De patiënten die je maar zeer matig kunt helpen, dat zijn er veel meer dan normaal. Sommige casussen zijn echt schrijnend. Dat neem je mee naar huis en daar vloeien ook tranen bij. Dit is niet weg te relativeren. Maar het ons vak, ons ziekenhuis en we doen dit samen. Op dit moment neemt het aantal patiënten af, ze zijn ook minder ernstig ziek.

Ik heb her en der opgevangen dat je not amused bent over mensen die conspiracy geleuter verkopen, of de pandemie niet erg serieus nemen…

Weet je, het gevaar van complottheorieën zit hem in het feit, dat de echte waarheid wordt weggezet als een fabel, bedoeld om het volk dom te houden en te kunnen onderdrukken. Maar als de mensheid deze enorme problemen wil aanpakken zullen de meeste neuzen dezelfde kant op moeten staan. En de objectieve wetenschap zal leidend moeten zijn over de methodes. Dezelfde instanties hebben deze problemen wetenschappelijk aangetoond. Neem zoiets als global warming, een door meerdere wetenschappers aangetoond probleem. Valt niet te ontkennen. Maar er zijn helaas personen zoals Jensen die schreeuwen dat dit een verzonnen probleem is om de mensheid in het gareel te houden en de overheid vrij spel te geven. Deze gast heeft een groot podium en veel mensen die hem volgen.

Om problemen aan te pakken is een groot draagvlak nodig. Op dit moment zijn er scholen in de Randstad die hun leerlingen les geven over hoe om te gaan met ‘het nieuws’. Er lopen daar 13-jarigen rond te schreeuwen dat de NOS ’fake news’ verkoopt en een tool is van de elite. Die 13-jarigen weten helemaal niks!!! Maar roepen dit soort onzin dus. Je mag van mij best een andere mening hebben, maar roep niet zomaar wat en verdiep je in de feiten. De jeugd heeft de toekomst en zowel die jeugd als ook hun toekomst moeten we beschermen. Mensen die de wetenschap ontkennen zijn mijn inziens een gevaar voor het voortbestaan van de mensheid. Een belemmering voor de vooruitgang. Vergelijkbaar met de rol van de Katholieke Kerk in de middeleeuwen.

Wat betreft het niet serieus nemen van de overheidsmaatregelen om deze pandemie beheersbaar te houden…. Veel mensen twijfelen aan de ernst van dit virus, ‘het is niet zo dodelijk als men zegt, er gaan meer mensen dood aan de gewone griep’ enzovoorts. Het is echt belangrijk om de verspreiding te beperken.

Dit virus maakt veel slachtoffers. De meesten zullen milde klachten ontwikkelen en het overleven, maar het maakt ook enorm veel mensen vele malen zieker dan een normale griep. Als we deze maatregelen niet nemen, dan komt er stroom patiënten naar het ziekenhuis toe die zo groot is dat wij het niet meer aankunnen. En dan gaat het pas echt los. Dan komt er chaos in de ziekenhuizen en gaat een Doos van Pandora open. Dan is er geen houden meer aan. Dan valt het systeem als een kaartenhuis in elkaar. En dat wil je voorkomen, daarvoor zijn deze maatregelen. Om er voor te zorgen dat wij ‘in control blijven’ zodat wij de zieken kunnen blijven helpen. Het lijkt de goede kant op te gaan. Maar nogmaals, de complottheorie-gekkies vinden dit allemaal leugens en onzin.

Wat moet er in de toekomst volgens jou gebeuren om dit soort zaken beter te kunnen counteren?

We waren niet voorbereid op deze pandemie. We hebben het redelijk beheersbaar kunnen houden door snel in te grijpen en met dank aan het hoge niveau van de Nederlandse gezondheidzorg. Bij een volgende uitbraak liggen de draaiboeken klaar, pakhuizen vol met beademingapparatuur en beschermende middelen. Deze crisis zal volledig uitgepluisd zijn en de kennis over het virus zal enorm zijn toegenomen. We zullen in de toekomst alert moeten zijn op een nieuwe uitbraak.

Welke muziek trekt je op dit moment door de crisis heen?

Nou, op het moment van schrijven staat Jack Kelly met Slapshot in mijn oor te schreeuwen. Damn. blijft goed. Het valt me op dat ik nu weer meer metal en hardcore luister. Vorige maand nog Get the Shot, Pig Destroyer en de laatste Additionel Time aangeschaft. Maar mijn brein heeft ook behoefte aan wat zachtere klanken. Ik zet dan graag Steely Dan, Eagles, Bruce Springsteen, Kraak en Smaak of Boudewijn de Groot op. Klassieke muziek en filmmuziek vind ik ook prachtig. De klanken moeten passen bij de emotie van het moment.

Welke bands of festivals ga je zien zo gauw het weer kan?

Helaas is het festivalseizoen volledig geannuleerd. Normaliter staat er altijd Pinkpop op de planning. Niet dat ik meestal zo onder de indruk ben van het programma, maar het is ‘ons feestje’. De kids naar opa en oma en even tijd voor elkaar. Op de planning stond ook een optreden van de Vreemde Kostgangers in het theater. Volgend jaar wil ik heel graag nog eens naar Sounds of Revolution [Dat bestaat helaas niet meer – red.]. We gaan geregeld met de kinderen naar het theater, beetje cultuur proeven.

Marco Claassens (links in het midden) in andere (MOC) tijden.

Is er nog iets over van het oude MOC-gevoel?

Oh, absoluut. Al is het anders dan vroeger. Met de juiste mensen in cafe Bluff, herinneringen ophalen van vroeger. We hebben toentertijd veel gelachen en zooi uitgehaald. Er zijn ook tragische dingen voorgevallen, ook bij mij persoonlijk. De steekpartij die ik ternauwernood overleefd heb. Dat was heftig, man. Dit alles samen is een bepalend hoofdstuk uit mijn leven. De romantiek van het leven zit ‘m in zowel de mooie als de traumatische gebeurtenissen. Zo’n Madball/Born From Pain show in De Nor doet oude tijden wel een beetje herleven. Aan de korte, inhoudelijke gesprekken via social media merk ik dat we allemaal nog steeds maatschappelijk betrokken zijn. We zijn alleen volwassener geworden. Maar een vos verliest zijn streken niet. Ik draag de MOC tatoeages met trots. Het is wie wij zijn.

Drie oude MOC-bands die jou met een evt reünie gelukkig zouden maken. Heb je een rijtje?

Als ik een reünie met drie bands zou moeten bedenken…. Drie bands die de MOC voortgebracht heeft? Op eenzame hoogte: Rancor! Wat een gave ‘one of a kind’ hardcore band was dat. Die stem van Pascal, die sound van Michel en R2D2… Distinquish zal voor altijd in mijn platenkast staan en maakt nog steeds indruk. Nummer 2: Feeding The Fire. Niet perse de beste band, maar wel zeer belangrijk voor de MOC. En nummer drie: 37 Stabwoundz. Stevige metalcore van de hand van Servé.

Al verzoekjes bij de radioshow van De Afgrond ingediend?

Nope, en sorry. Radio luisteren is niet mijn sterke kant. Hooguit Radio 10 of Radio 2.

Nogmaals hartelijk dank dat je de tijd voor ons genomen hebt, Marco! Respect en veel succes verder met de strijd die jullie voor ons voeren.