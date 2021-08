Written on 17/08/2021 at 09:15 by Marco Smeets

Hoewel de dertigste zomereditie van Cultura Nova officieel pas begint op 27 augustus, presenteerde het Heerlense cultuurfestival afgelopen zondagmiddag al een bijzonder voorafje. In de zonovergoten bergweide naast Huize De Berg, het kloostercomplex aan de rand van het Aambos, eerde de mijnstreek één van haar grote helden. Foto’s: Luc Lodder

De jong gestorven dichter en vertaler Pé Hawinkels is geboren en getogen in Hoensbroek, was middelbare scholier aan het Heerlense Bernadinuscollege en één van de grootste en onstuimigste Nederlandse dichters in de woelige jaren zestig in Nijmegen. Hawinkels liet zich inspireren door de levenskrachtige rock en jazz van die tijd. In 1969 publiceerde hij het lyrisch-episch leerdicht Het Uiterlijk van de Rolling Stones dat 52 jaar later samen met het Rolling Stones nummer Sympathy For The Devil als rode draad zou fungeren in een muzikale voorstelling van neerlandicus en publicist Ben van Melick, net als Hawinkels afkomstig uit Hoensbroek, en de Heerlense tribute band The Rolling Beatles.

Van Melick citeerde uit het leerdicht en de teksten van Jagger & Richards, Lennon & McCartney en Herman Brood (met wie Hawinkels mid jaren zeventig teksten schreef voor de succesalbums Street en Shpritsz) en schetste op literaire wijze het tijdsbeeld waarin Hawinkels en zijn muzikale helden de wereld probeerden te veranderen en daar deels ook in slaagden. Toch was het de muziek die de boodschap het krachtigst wist over te brengen, dankzij sterke uitvoeringen uit de Stones- en Beatles-canon en twee nummers van Herman Brood & His Wild Romance (het mede door Hawinkels geschreven Skid Row en Prisoners) die opvallend makkelijk overeind bleven tussen de klassiekers van de giganten en bovendien net zo tijdloos bleken.

En zo werd de klok zondagmiddag in de brandende zon een halve eeuw teruggedraaid aan de hand van een omvangrijke soundtrack, waarin Street Fighting Man, Mother’s Little Helper, Skid Row, While My Guitar Gently Weeps, Paint It Black en het afsluitende I Am The Walrus de klasse van de band het duidelijkst onderstreepten. En uiteraard Sympathy For The Devil. In 1968 op een kantelpunt in de geschiedenis nog gewaagd en omstreden maar anno 2021 een relikwie uit een vervlogen maar bijzondere tijd.

And I was ’round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain / Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. De zusters van de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit Huize de Berg stonden erbij en zagen dat het goed was.

Cultura Nova 2021 vindt van 27 augustus tot en met 5 september plaats op diverse locaties in Heerlen en omstreken. Meer info en het volledige programma is te vinden op cultura-nova.nl.

Gezien: Het Uiterlijk van de Rolling Stones met Ben van Melick en The Rolling Beatles op 15 augustus j.l. op de bergweide van Huize de Berg in Heerlen.