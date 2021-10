Zonovergoten Daddy Cool Festival smaakt naar meer

Written on 20/09/2021 at 23:29 by Sjon Mobers

Of je nu lekker in een strandstoel zat of met de kids op een picknickdeken, hangend aan de statafel of lekker ‘bierend’ aan de picknicktafel, het was in elk geval weer heerlijk genieten van livemuziek in een stralend zonnetje. Het Daddy Cool weekend voelde toch echt bijna als vanouds. Zelf heb ik, sinds lange tijd in de hoedanigheid als stagemanager ook weer enorm genoten van het contact met alle muzikanten en de crew van Daddy Cool en Mamma’s Pride. Het was een top weekend, twee dagen muziekbeleving met acts uit Nederland en België, in uiteenlopende genres en elk met overgave alsof zij voor het eerst weer op een podium en voor publiek stonden. In zekere zin was dat ook voor enkelen zo natuurlijk. Foto’s: Marc Bogman

Zaterdag mochten ‘onze eigen’ Maxime & Glyn het ijs breken met hun warme R&B sound gevolgd door Joshua J. De oorspronkelijk uit Breda afkomstige singer-songwriter, multi-instrumentalist en rapper stond eerder al in voor programma’s van Anderson Paak en Boyz ll Men en met zijn band maakte hij een geweldige indruk op het publiek als ook ondergetekende. Vervolgens op het programma Nagasaki Swim, Indie Folk uit Rotterdam met als frontman Jasper “everything-is-fucked-but-I-enjoy-my-time” Boogaard.

Fucked up was zeker NIET het optreden van S10. Eerder hartverwarmend. Wat een adembenemend en tegelijk innemend persoon is zangeres en rapper Stien den Hollander. De woorden uit het interview met haar in Trouw omvatten voor mij tevens haar optreden met band zaterdag: “Haar eerlijkheid maakt het haast onmogelijk om ongegeneerd naar haar te luisteren. De pijn is tastbaar. Daardoor behoort het tot de meest intense muziek die ooit in Nederland is verschenen.” Tastbaar ook haar contact met het publiek. Ik ben fan!

S10

Waar ook al sinds jaar en dag fan van ben, en dat niet alleen overigens, is mijn jonge vriend en muzikaal entertainer pur sang Gino Bombrini. Hij mag samen met Jori Collignon de zaterdag uiterst muzikaal afsluiten. Een aangenaam verrassend, dynamisch en dansbaar een-tweetje. Jori kennen we nog van zijn avonturen als en met C-mon & Kypski en beiden leverden zij ook een onuitwisbare bijdrage aan SKIP&DIE. Zowel publiek als Collignon (zoals beiden als act bekend staan) genoten zichtbaar, een terechte en enorm sprankelende afsluiter van dag 1 van Daddy Cool op C-Mill Heerlen.

De zondag begint met een stralend zonnetje en een energetisch strak optreden van IKIGA. Het trio knalt ons de tweede festival-dag in en ook oma en opa van zangeres en gitariste Indira, die voor het eerst een optreden bezochten van hun kleindochter, zagen dat het goed was. De overwegend Belgische bijdrage van Kameel, met de liefste drummert van Heerlen en omstreken in hun midden, houden de ‘zonne-energie’ in stand. Patrick Steenaerts (gitaar), Hans Mullens (bas) en Geert Roelofs (drums) brengen instrumentale songs in een mix van blues, free jazz, surf, psychedelica, avant-garde, pop en stevige (prog)rock. Grillig en compromisloos. Met smacht wacht ik op het vervolg van het veel maar nog te weinig besproken debuutalbum Barkas. Zoek het eens op zou ik zeggen en schaf het vooral ook aan.

Kameel

Joe Buck kennen we natuurlijk al van zijn hit ‘The way you take time’ en zijn optreden onlangs in beste zangers waar hij veel indruk maakte met zijn cover van ‘Baby Get Higher’ van Roel van Velzen. Ook gisteren maakte hij het waar, zanger evenals band zette een optreden neer dat stond als een huis. De jonge Zeeuw wacht zeker en vast een mooie muziek carrière. Op de hospitality rider van de volgende act stond een pakje Dextro energy. Ik weet even niet of dat werkelijk in hun ‘kleedkamer’ klaarlag maar het leek er evenwel zeer op. Swingende eigentijdse funk van de bovenste plank, een hete mix van hiphop, dance en disco. Deze muzikale formule bracht ze al naar het festival ‘Into The Woods’ het ADE, een heuse tour door Frankrijk en nu ook naar Heerlen. Three Little Clouds zal het volgend festival seizoen zeker een hit zijn op menig (dans)festival.

Three Little Clouds

Als dat pakje Dextro toevallig in de verkeerde kleedkamer terecht is gekomen dan was dat misschien wel de oorzaak dat de afsluiter deze zondag uiteenspatte van de energie. Het elektronische viertal Borokov Borokov (als trio op het podium) uit Antwerpen strooide met humor, Hi-NRG, beats en EDM sounds zoals we dat van menig Belgische grootheden uit het verleden gewoon zijn, zoals bijvoorbeeld Arbeid Adelt. Niet vreemd dan ook dat op hun album ‘Duetten’ een samenwerking staat met Marcel Vanthilt. Borokov Borokov bracht ons als afsluiter van een mooie weekend Daddy Cool nog even een sympathieke mindfuck; “dansende mensen of dansen de mensen?”.

Daddy heeft in elk geval genoten van een Cool weekend!

Borokov Borokov

Gezien: Daddy Cool Festival (C-Mill Heerlen – 18 en 19 september 2021)