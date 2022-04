Toen, nu, voor altijd…  Café Bluff 15 Jaar

Written on 06/04/2022 at 10:12 by Jens Rademakers

Afgelopen zaterdag 2 April was er in Café Bluff het 15-jarig feest. De meesten van jullie weten natuurlijk wel dat het hier niet om het 15-jarig bestaan van de kroeg zelf ging, want die is er al veel langer. Wie ik vandaag toch even in het zonnetje wil zetten zijn Dafne en Marcel, die onze Heerlense trots, de Home of Underground Music, nu alweer 15 jaar lang met zoveel liefde draaiende houden. Ik kon het niet laten om daar hier op de Afgrond heel eventjes bij stil te staan.

De twee lange coronajaren waren ook voor Bluff zeker geen makkelijke tijd. En ik zou liegen als ik niet eerlijk toegaf, dat zelfs ik op momentjes bang ben geweest dat corona dit laatste bastion uit een roemrijk Heerlens verleden de nek zou kunnen omdraaien. Maar Bluff boog en brak niet. Dankzij de nooit aflatende passie, vindingrijkheid en wilskracht van Dafne en Marcel. Dankzij de inzet van vrienden en vrijwilligers die zichzelf nooit op de voorgrond zetten, maar er altijd voor de kroeg zijn. Ik ga vooral jou speciaal deze keer eens bij naam noemen, Bob. Ook als ik je goed genoeg ken om te weten dat je dat maar flauwekul vindt. Je bent een topper. Door het besef bij al die mensen die de kroeg steunden in die lastige tijd dat we never, nooit toelaten dat er geen Café Bluff meer in Heerlen is. CHAPEAU voor jullie allemaal.

Afgelopen zaterdag werd weer eens duidelijk hoe belangrijk deze kroeg voor iedereen is. Met DJ´s Dreyaz, DJ Pat (het oude Femina laat groeten), DJ Dropfader en DJ Komophey ging een overvolle kroeg compleet uit het dak. Dit was niet zomaar een 15-jarig feestje. Dit was ook een overwinning op die laatste twee lastige jaren. Wat je niet kapot maakt maakt je alleen maar sterker. Er hoeft definitief geen twijfel meer te zijn dat Bluff niet kapot te krijgen is.

Café Bluff toen, Café Bluff nu, Café Bluff voor altijd. Hartelijk gefeliciteerd, Dafne en Marcel! Op naar de volgende 15 jaar. Maar dat gaat wel goed komen.