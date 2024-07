Betaalpasjes, diversiteit en top acts: een overzicht van ParkCity Live 2024

Written on 08/07/2024 at 12:14 by Sam Reneerkens

Afgelopen weekend hebben we kunnen genieten van twee dagen ParkCity Live op het Bekkerveld terrein in Heerlen. Dit jaar was het festival wederom in een hele korte tijd uitverkocht. Verrassend is dit echter niet. Top acts, gezelligheid en zelfs op de kleinste podiums zijn bijzondere acts te zien. Met namen zoals Nile Rodgers & Chic, Suzan en Freek en Lost Frequencies weet de organisatie dit jaar erg grote namen te strikken. Foto’s: Dani Silvia

ParkCity Live blijft een festival voor jong en oud met erg grote acts maar vooral ook veel gezelligheid. De culturele diversiteit is overal terug te zien maar ook de verschillende generaties worden tot op hun wenken bedient op dit festival. Je kunt genieten van een drag queen show in de Tent van Lex, meedansen met 2Unlimited in de dance tent of meezingen met hits van Suzan en Freek op de mainstage. De keuze is reuze op dit toch wat kleine terrein van Bekkerveld. Hebben we dan toch een puntje van kritiek? Ja! Maar deze is zeker niet voor de organisatie. Het publiek mag wat minder met elkaar kletsen gedurende de optredens. Het blijft opvallend hoeveel mensen gedurende acts zoals Level42 of Chef’s Special gewoon luid blijven kletsen. De organisatie kan hier vrij weinig aan doen maar ze zouden het festival minder gezellig kunnen maken. De vraag is of deze gezelligheid niet juist het succes van ParkCity Live verklaart? De gezelligheid die er wordt gecreëerd op het terrein waardoor mensen graag blijven komen en toch gewoon de tickets kopen. Onderstaand een kort overzicht van dit muzikale weekend. Op naar volgend jaar met wederom top acts, top sfeer en lekker eten! Wij kijken ernaar uit.

Betaalpasje zorgt even voor een langere rij

Op zaterdag is het al snel druk op het festivalterrein. Het is even schrikken als we zien hoe lang de rij is voor het kopen van de nieuwe ingevoerde betaalpasjes maar dit is natuurlijk wel maar een eenmalige rij. Alle bezoekers met een zaterdag- of weekendticket moeten immers allemaal tegelijkertijd een betaalpasje kopen. Over de betaalpas was er online erg veel gedoe. ‘Wat een onzin!’ , ‘Hoe moet ik nu voor de groep drinken halen?’ waren enkele opmerkingen. Een ervaren festivalbezoeker ziet eigenlijk vooral voordelen. Je kunt je geld terugvragen van zogenaamde credits die niet zijn opgemaakt, je sleept niet met munten op zak en je verliest minder snel een consumptiemuntje. Nadelen worden er ook genoemd maar wij denken wel dat dit een stap vooruit is die ParkCity Live toekomstbestendig maakt voor de toekomst. Andere grote festivals gingen ParkCity Live al voor.

Trouwen, vinyl busje en nog meer

ParkCity Live slaagt er wederom in om op een kleine oppervlakte veel muziekstijlen naar voren te laten komen. Bezoekers kunnen gratis trouwen, dansen bij een speciaal vinyl busje, glitters laten opbrengen en nog veel meer. Deze kleine elementen maken het festival erg leuk maar vooral ook uniek.

Hieronder enkele hoogtepunten van de zaterdag:

Patty Pam Pam & Friends: een extravagante drag queen show

Een van de meest unieke acts van de zaterdag was de drag queen show van Patty Pam Pam & Friends in de Tent van Lex. Met een spectaculaire combinatie van glamour, humor en verbluffende optredens wist deze show het publiek volledig in te pakken. De extravagante kostuums en de charismatische optredens van de drag queens zorgden voor een visueel spektakel. Het interactieve karakter van de show, waarbij het publiek regelmatig betrokken werd, maakte dit een onvergetelijke ervaring die verder ging dan alleen entertainment.

Di-Rect zet de toon met rock en emotie

Di-Rect gaf een onvergetelijk optreden dat gekenmerkt werd door krachtige rocknummers en diepe emotionele ballads. De intensiteit en passie waarmee de band speelde, nam het publiek mee op een muzikale reis vol hoogtepunten. De dynamische wisselingen tussen harde rock en gevoelige momenten hielden de aandacht vast en maakten hun set bijzonder meeslepend. Het publiek zong luidkeels mee met hun grootste hits en de connectie tussen de band en de festivalgangers was voelbaar.

Level 42 brengt nostalgie en muzikaliteit

De legendarische band Level 42 wist het publiek te betoveren met hun kenmerkende mix van jazz-funk en pop. Hun tijdloze klassiekers zoals “Lessons in Love” en “Something About You” brachten een gevoel van nostalgie teweeg dat de hele menigte in vervoering bracht. De indrukwekkende baslijnen van Mark King en de strak uitgevoerde nummers toonden de pure muzikaliteit en professionaliteit van de band. Het was een optreden dat zowel oudere als jongere generaties wist te verbinden door hun gedeelde liefde voor goede muziek.

Nile Rodgers & Chic: een discofeest voor iedereen

Nile Rodgers & Chic sloten de dag af met een explosie van energie en dansbare beats. Hun iconische discohits zoals “Le Freak” en “Good Times” transformeerden het festivalterrein in een uitbundige dansvloer. De charismatische aanwezigheid van Nile Rodgers en de strak uitgevoerde nummers door de band maakten dit optreden tot een feest voor iedereen. Het publiek, jong en oud, kon geen moment stil staan en de uitgelaten sfeer zorgde voor een onvergetelijke afsluiting van de dag.

Hieronder enkele hoogtepunten van de zondag:

Bouke & The Elvis Matters Band met rock-‘n-roll

Bouke & The Elvis Matters Band geven gedurende de tweede dag van het festivalweekend een geweldige show op de mainstage met een tribute aan de King of Rock-‘n-Roll. Hun energieke en authentieke vertolkingen van Elvis’ grootste hits brachten een nostalgische sfeer en lieten het publiek swingen. Bouke’s stem en charisma deden de legendarische zanger eer aan, wat zorgde voor een geweldige start van de dag.

Queen Must Go On brengt legendarische rock

Queen Must Go On bracht de magie van Queen terug naar het podium met een fenomenale show. De band speelde de grootste hits van Queen, van “Bohemian Rhapsody” tot “We Will Rock You”. Het publiek zong luidkeels mee en de krachtige vocalen en instrumentatie zorgden voor een epische rockervaring. Het eerbetoon aan Freddie Mercury werd met veel passie en precisie uitgevoerd, wat het publiek verraste .

2 Unlimited maakt de dance area tot een feest

In de dance area zorgde 2 Unlimited voor een explosieve show die misschien wel de beste van het weekend was. De area was afgeladen vol en de sfeer was uitgelaten. Het publiek ging uit hun dak op de live gezongen hits zoals “No Limit” en “Twilight Zone”. De energie van de optredens was ongekend en de dansvloer bleef continu in beweging.

Chef’s Special brengt energie ondanks tegenslag

Chef’s Special gaf een energieke show op de mainstage, ondanks dat de leadzanger net geopereerd was aan een hernia en tijdens het optreden het podium op viel. De band speelde door met veel passie en professionaliteit. Helaas werd het optreden soms verstoord door het geklets van het publiek, wat afleidde van de muziek. Desondanks was het een indrukwekkende prestatie en een bewijs van hun toewijding aan hun fans.

Suzan en Freek betoveren de jongeren

Op de mainstage wisten Suzan en Freek vooral de jongeren te betoveren met hun aanstekelijke hits. Het publiek zong luidkeels mee met nummers zoals “Als het avond is” en “Blauwe dag”. De warme en toegankelijke sfeer die ze creëerden maakte het optreden tot een hoogtepunt van de dag.

Lost Frequencies sluit in de regen af met veel vlammenwerpers

Lost Frequencies sloot de zondag af met een spectaculaire dance show. De combinatie van geweldige hitmixes en indrukwekkende vlammenwerpers zorgde voor een bijzondere beleving. Het publiek werd enthousiast door de energieke beats en visuele effecten, wat een onvergetelijke afsluiting van het weekend opleverde. Ondanks de flinke regenbuien hielden de warmte van de vlammenwerpers en de dance beats iedereen goed in beweging. Lost Frequencies jaagde met behulp van de vlammenwerpers en dance beats al snel de regenbuien weg.