Written on 08/07/2024 at 20:45 by Marc Bogman

“CELEBRATING PRINCE feat. former members of the New Power Generation” dat is de vlag die de lading volledig dekte!

Een goed gevulde Gulpener Grote Zaal van poppodium Nieuwe Nor werd getrakteerd op een swingende avond waarbij alle grote hits van Prince de revue passeerden.

Van Little Red Corvette tot Purple Rain en van Raspberry Beret tot Controversy.



Wat opviel was vooral het vuur van de band. Allemaal ex-leden van de onvolprezen New Power Generation; de begeleidingsband van wijlen Prince.

Stuk voor stuk fantastische muzikanten: Mike Scott (gitaar) die tijdens Purple Rain een weergaloze en onnavolgbare gitaarsolo ten beste gaf; zanger Mackenzie die weliswaar niet het bereik van Prince heeft, maar The Purple One op een waardige manier vertegenwoordigt; allemaal onder leiding van Morris Hayes, de legendarische “musical director” van de NPG, die van alle Prince-medewerkers het langst met Prince samengewerkt heeft, alsook Tony M, de oorspronkelijke rapper van de NPG.



Opvallend was ook dat het publiek in leeftijd varieerde van basisschool-kinderen tot en met dames en heren die de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt hebben.

En alle bezoekers kwamen in beweging en dansten er vrolijk op los.

Uiteindelijk leek de band ook extra aangewakkerd door het publiek en speelde lustig een uur langer dan vooraf afgesproken was.

Wat vooral duidelijk werd tijdens dit feest, is dat de nalatenschap van Prince nog steeds springlevend is!