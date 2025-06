Oefenbunker on Tour: Castle & Fjordheksa in de Nieuwe Nor

Moet ik bij de meeste metalfans het Limburgse metal label Hammerheart Records uit Valkenburg nog introduceren? Vast niet. Het label, al actief sinds de midden jaren ´90, zal vooral in de obscuurdere niches van de metal scene bekend zijn vanwege zijn pionierswerk op gebied van black, death, thrash en pagan metal. ¨Label boss¨ en liefhebber pur sang Guido Heijnes heeft er regelmatig positief aan bijgedragen dat nog vrij onbekende bands met potentieel uiteindelijk konden doorbreken, dan wel een groter bereik kregen. Al zal het label waarschijnlijk vooral tot de verbeelding spreken vanwege dat onder de hoede brengen van het allerhardste en smerigste des metals; het aanbod is door de jaren heen toch echt wel een stuk veelzijdiger geworden.

Zo heeft Hammerheart ook al enkele zeer interessante doom-en sludge bands weten te strikken. Met de band Castle, die vandaag bij de Nieuwe Nor op het podium staat en hun laatste album, ¨Evil Remains¨, is er weer iets heel bijzonders op dit label uitgebracht. Dit concert had in de Oefenbunker moeten plaatsvinden. Helaas is die (iedereen weet ondertussen wel van de tragische gebeurtenissen eind december) nog ¨on tour¨. Dus is het vandaag weer even bij de Nieuwe Nor ondergebracht . Dat gebeurde al een paar keer eerder en zolang er nog geen vaste accommodatie is werkt dit verder uitstekend. Op zich ook geen verrassing vanwege de sterke, culturele bloedband. Ik zou het zelfs een grote familie willen noemen. Maar mooi om te zien hoe men elkaar hierin blijft ondersteunen. Een goede afvaardiging uit Kerkrade, enkele goede vrienden en ¨the few, the proud¨ zijn al vroeg aanwezig. Toch is het toeschouwersaantal (enkele tientallen) weer lauwtjes. Nu is de concurrentie dit keer, met in het weekend onder andere het prestigieuze ¨South of Heaven¨-festival in Maastricht, wel erg groot. Maar toch…voor de luttele entreeprijs van 5 euro hoeft men het echt niet te skippen. De thuisblijvers hadden weer eens ongelijk.

Voorprogramma Fjordheksa blijkt een doom metal band uit Aken te zijn die ik, ondanks het feit dat de band toch al een jaartje of 10 blijkt te bestaan, nog niet kende. Een mea culpa is hier op zijn plaats, want nu ik ze dan eindelijk eens aan de andere kant van de grens zie weten ze me meteen heel aangenaam te verrassen. Er zit een prettige dynamiek in de afwisselende vocals van de zanger, de band is erg goed en verrast ons allemaal door op het einde van de set er zelfs nog een trompettist aan toe te voegen. En dat blijkt absoluut een catchy toevoeging te zijn.Het publiek reageert dan ook geheel terecht enthousiast op dit voorprogramma. Aken, verdorie! En dan nu pas de eerste keer hier staan? Dat kan dus echt niet. Outpoet, café Bluff of anderen, lezen jullie mee? Deze band mag, nee moet absoluut eens wat vaker ¨border jumpen¨.

Kan Castle dat nog toppen? Dat doen ze. Wie de beschrijving van deze 3-mens formatie heeft gelezen of misschien zelfs al een enkel nummer van het album heeft gehoord zal hebben gedacht, dat hier ook weer een typische doom metal band aan bod zou komen. Iets in de trant van Pentagram of the Obsessed, alleen dan met vrouwelijke zang. Maar met zo´n beschrijving doen we deze band gruwelijk te kort. Hoogstens ¨doom 2.0¨ dan, want Castle is ¨veel¨: Lomp, hard, groovy, snel en zelfs op momenten zelfs ietwat thrashy, met een ¨Slayer- ish¨ riffje er doorheen gedrapeerd. Ergens op een grenslijn tussen doom metal en agressievere varianten… maar wat een te gekke band! Het publiek (vergis ik me nou, of lijkt de zaal ook ineens wat voller?) kan het andermaal goed appreciëren. En na het concert wordt er terecht nog gretig merch ingeslagen. Ik wens beide bands verder nog heel veel succes. Castle sowieso met hun tour. Maar allebei een volgende keer van harte welkom! Wie weet dan in een nieuwe Oefenbunker?