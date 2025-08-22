Het is alweer een week gelden dat het centrum van Heerlen veranderde in een epicentrum van hiphop, breaking en street culture tijdens The Notorious IBE. Het verhaal is bekend: van oorsprong in Rotterdam begonnen in 1998, verhuisde het festival in 2008 naar Heerlen en is sindsdien uitgegroeid tot een internationaal fenomeen dat vele duizenden bezoekers uit meer dan veertig landen trekt. Heerlen-centrum veranderde dan ook dit jaar weer in een festivalterrein met meerdere podia, spontane jams, toffe choreo’s en strijdlustige battles: van breaking tot waacking en hiphop. Ook waren er weer workshops, live optredens, panels, talkshows een culture markt en – last but not least –een foodplein voor de inwendige mens. Heerlen profileerde zich het afgelopen weekend met deze succesvolle editie andermaal als dé urban hotspot van Nederland en positioneerde zich nog steviger op de wereldkaart van hiphopdansfestivals. Fotograaf René Bradwolff was ook dit jaar weer voor ons ter plekke en kwam terug met onderstaand beeldverslag.

The Notorious IBE 2025 vond van 15 t/m 17 augustus plaats op diverse locaties in Heerlen.



