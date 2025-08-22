Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Myspace button
Linkedin button
Written on 22/08/2025 at 11:26 by

The Notorious IBE 2025

Filed under Cultuur, Dans, Muziek no comments

iIMG_7844

Het is alweer een week gelden dat het centrum van Heerlen veranderde in een epicentrum van hiphop, breaking en street culture tijdens The Notorious IBE. Het verhaal is bekend: van oorsprong in Rotterdam begonnen in 1998, verhuisde het festival in 2008 naar Heerlen en is sindsdien uitgegroeid tot een internationaal fenomeen dat vele duizenden bezoekers uit meer dan veertig landen trekt. Heerlen-centrum veranderde dan ook dit jaar weer in een festivalterrein met meerdere podia, spontane jams, toffe choreo’s en strijdlustige battles: van breaking tot waacking en hiphop. Ook waren er weer workshops, live optredens, panels, talkshows een culture markt en – last but not least –een foodplein voor de inwendige mens. Heerlen profileerde zich het afgelopen weekend met deze succesvolle editie andermaal als dé urban hotspot van Nederland en positioneerde zich nog steviger op de wereldkaart van hiphopdansfestivals. Fotograaf René Bradwolff was ook dit jaar weer voor ons ter plekke en kwam terug met onderstaand beeldverslag.

The Notorious IBE 2025 vond van 15 t/m 17 augustus plaats op diverse locaties in Heerlen.

iIMG_8056

iIMG_8180

iIMG_7834

iIMG_7820

iIMG_8019

iIMG_7814

iIMG_7688

iIMG_8029

iIMG_8156


Article by Marco Smeets

Marco Smeets Marco Media, Mijnstreek Oost, Parkstad Popstad, wannabe hardloper en de muziek in mijn hoofd... Read 225 articles by


Luister ook naar DE AFGROND op de radio. Iedere maandag tussen 22.00 en 23.00 uur op RTV PARKSTAD. Op 89.2 FM of via deze live stream.

Podia
Parkstad Limburg Theaters
Poppodium Nieuwe Nor
Oefenbunker Landgraaf
Cultuurhuis Heerlen
Café Bluff
Woetsjtok
Tin Star Saloon
Theater Landgraaf
Café De Haas
Gasterie De Fabel
De Wieetsjaf
De Tapperij
Nr 7even
Klaver 4
Brikke Oave
De Pancraat
Erin's Isle
De Klinker
Music Dome

Expo
Schunck
Nederlands Mijnmuseum
Thermenmuseum
Post

Festivals
Pinkpop
Parkcity Live
Cultura Nova
Booch?
Forever Festival
Rock Valley
R2R Fest
Sjilvent Rockt
Bunkerpop
Pa's Rock

Magazines
Bruis Magazine
Enne
Zwart Goud
 

Email

Categories

Like us

Afgrond Archief

Better Tag Cloud