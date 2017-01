Indian Askin maakt verpletterende indruk

Written on 22/11/2016 at 11:14 by Barry Hodiamont

Een veelbelovende Nederlandse band in een volle Oefenbunker. De laatste die dat presteerde was Kensington in 2012 en het toeval wil dat de headliner van vanavond twee weken geleden als support van diezelfde band in een uitverkochte Ziggodome stond. Maar laat je daar vooral niet door afschrikken… Foto’s: René Bradwolff



De eerste band die het podium van de dan al goed gevulde Oefenbunker mag betreden is Yasmine. De drie heren spelen een lekkere stevig pot indierock, met een 90’s sausje. Aparte ritmes met een lekker groovy gitaarsound. Het is duidelijk waarom zij vandaag mogen openen voor Indian Askin. De bands passen mooi in elkaars straatje. De eerste EP komt eraan en deze is zeker de moeite waard om te beluisteren. Check alvast de single ‘Chocolate Fingers’ op YouTube.

Indian Askin heeft in een korte tijd een flinke schare fans opgebouwd zo te zien. Het bordje uitverkocht hoeft nog net niet aan de deur te worden gehangen. De band opende dit jaar de mainstage van Parkcity Live en deed dat vol overtuiging. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe een band die op cd redelijk braaf klinkt, op het podium transformeert tot een rockmonster. Elk nummer wordt voorzien van een extra laagje gitaar, waardoor de nummers voller en steviger klinken. Tel daarbij de tomeloze energie van de bandleden op en je hebt de perfecte cocktail voor een dampende show. Zanger Nelson (a.k.a. Cino) palmt het publiek met gemak in met zijn droge, Amsterdamse humor en zijn vreemde moves op het podium. Tegen het einde van de show ligt hij zelfs midden in het publiek op de grond.

Naast de nummers van het debuutalbum ‘Sea of Ethanol’, worden er ook een drietal nieuwe nummers gespeeld. Indian Askin bewandelt ook hier vreemde wegen, maar laat het allemaal erg logisch en lekker klinken. De grote doorbraak zal waarschijnlijk op zich laten wachten, want daar is de sound van de band toch net iets te eigenwijs voor. Desondanks deze ene tip: blíjf vooral zo eigenwijs, want het is oh zo lekker deze vrijdag.

Indian Askin en Yasmine speelden vrijdag 18-11-2016 in de Oefenbunker, Landgraaf.