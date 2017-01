Parkstad Popstad heerst tijdens Nu Of Nooit

Written on 15/12/2016 at 09:46 by Danielle Quadakkers

Afgelopen weekend streden zes bands om een felbegeerde plek op Pinkpop 2017 tijdens de finale van de bandwedstrijd Nu Of Nooit. Vanwege het grote aantal bands en muzikanten uit Parkstad Popstad (Lapschwanz, Throat Of Autumn, Ten Bells en Luca Madu) was de ze editie ook voor de Afgrond de moeite waard. Foto’s: René Bradwolff

Ooit, heel lang geleden, in de jaren 90, deed ik vrijwilligerswerk bij Stichting Popmuziek Limburg (SPL). Ik corrigeerde de taal- en spelfouten in het magazine dat SPL destijds uitgaf in het pre-internet tijdperk en ik zat aan de kassa tijdens de voorrondes en finales van Nu of Nooit, dé bandjeswedstrijd van Limburg. Als extraatje mocht ik dan op het jaarlijkse feestje van Jan Smeets, de VIP uithangen. Ik bewaar er super leuke herinneringen aan en heb in al die jaren heel veel Limburgse bandjes voorbij zien komen. De een met wat meer kwaliteit dan de ander, maar altijd even gedreven.

Die gedrevenheid was er zaterdagavond in Grenswerk, het Venlose poppodium, ook nog steeds. Wat dat betreft is er in al die jaren niets veranderd. Goed om te zien. En net als ‘vroeger’ hadden de finalebands ook dit keer familie en vrienden gemobiliseerd zodat de zaal redelijk goed gevuld was. Er stond dan ook iets op het spel want de winnaar van Nu of Nooit mag spelen op de eerstvolgende editie van Pinkpop en dat wilden zowel Lapschwanz, Luca Madu, Moeders Mooiste, Shiverburn, The Ten Bells en Throat of Autumn allemaal wel.

Throat Of Autumn

Nadat de Venlose wethouder van Cultuur de finale officieel geopend had, was het tijd voor de eerste band (de volgorde van spelen was trouwens via loting bepaald) Throat of Autumn. Volgens het programmaboekje experimentele grunge maar ik hoorde er ook een vleugje progrock doorheen al was het alleen maar omdat de nummers lang uitgesponnen en met tempowisselingen ten gehore werden gebracht. Tja, en als je dan lange nummers maakt en je hebt maar 25 minuten, dan ben je na drie nummers klaar.

Door naar Moeders Mooiste, dat niet alleen een Nederlandse naam heeft maar ook in het Nederlands zingt. De muziek (funky, rock, hiphop en hé ska) deed mij voorzichtig meebewegen, maar die Nederlandse teksten… Die waren helaas niet aan mij besteed. Wel plus 1 voor het leuke bandlogo (even Googelen svp).

Luca Madu

Luca Madu mocht als derde het podium betreden en deze band is ontstaan op de Fontys Rockacademie. Tja, en als je dan Fontys-medewerker bent én oud dorpsgenoot van zangeres Lotte Slangen, dan schept dat toch een band. Toch had ik er vooraf een hard hoofd in want zodra ik een viool op een podium zie, haak ik meestal al af. Maar niets daarvan bij deze jonge zevenkoppige band die de dromerige mysterieuze sound ook live goed wist over te brengen, niet in het minst door de mooie vocalen van de al eerder genoemde Lotte.

Op naar de volgende band met alweer een zangeres aan het roer. Shiverburn maakt hardrock waarvan ik helaas al iets te veel heb gehoord. Aan het enthousiasme van de band (en de vocalen) lag het zeker niet maar dit was niet zo mijn kopje thee.

Lapschwanz

Voor degenen die de Heerlense muziekscene de laatste maanden gevolgd hebben, is Lapschwanz geen onbekende naam. Rock met een hoofdletter R met oude rotten uit het muziek (én met twee bandleden in de gelederen die heel lang geleden al eens op een Pinkpop podium stonden met Wicked wonderland). Het was vooral single ‘Let it Burn’ die mij in de mee-tap modus bracht. En het praatje van frontman Marcel van den Berg, die Nu of Nooit vooral zag als een feestje waarvan het feestvarken nog niet bekend was.

Het uiteindelijke feestvarken bleek de gedoodverfde favoriet, The Ten Bells. Deze band klonk het vetste en kreeg de meeste voetjes van de vloer (of lees: had de meeste fans bij zich) met hun garage- en bluesrock. Niet zo mijn ding maar het werd mij al snel duidelijk dat zij de winnaar van de avond zouden worden. Maar niet voordat Luca Madu de aanmoedigingsprijs in ontvangst had genomen.

The Ten Bells

Bij deze een welgemeend proficiat aan winnaar The Ten Bells en alvast veel voorpret op jullie weg naar Pinkpop! En wat mij betreft duurt het nu geen járen meer voordat ik weer eens een finale bezoek, want het was een mooie avond daar aan de Maas in Venlo.

De finale van Nu Of Nooit werd op zaterdag 10 december georganiseerd door Stichting Popmuziek Limburg in Grenswerk, Venlo. De winnaar The Ten Bells, met leden uit Landgraaf en Eygelshoven opent Pinkpop 2017 op 3 juni a.s.