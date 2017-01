Written on 20/01/2017 at 18:48 by Loeki Kemmerling

Ik ben fan. Misschien wel meer dan fan. Bestaat er iets dat meer als fan uitdrukt? Geobsedeerd? Want wat was zij goed. Afgelopen woensdag, 19 januari, speelde Eva Crutzen in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik naar haar show ging, zei mijn moeder: “Kind, Crutzen? Dat minse neet? Dat is de dochter van die norse dokter Crutzen hier in Simpelveld.” Op dat moment wist ik nog niet dat ik later op de avond verliefd zou worden op Eva. Ik dacht vooral bij mezelf, ‘hoe kan die intens norse man een cabaretière op de wereld hebben geholpen?’

Eva laat, door middel van verschillende typetjes zien, wat men allemaal doet om er bij te horen. Want daar gaat het in deze society om volgens haar; erbij horen en mee doen. Ik kan me daar wel in vinden. Ik kan ook niet op vakantie gaan zonder even op social media te posten dat ik ga. Het zou toch zonde zijn als niemand wist hoe cool mijn leven was? Eva laat zo verschillende ‘hypes’ zien. Zo belichaamde ze mensen die naar festivals gaan en xtc gebruiken, dertigers die een burn-out krijgen en mindfulness-cursussen volgen, maar ook mensen die in gesprekken alleen maar over zichzelf praten. Of van die moeders die denken dat hun baby beter is dan wie dan ook, hyper intelligente kinderen.

Alles is herkenbaar, zo zijn wij. Zo is deze generatie. Steeds maar afvragen wie je bent en wat je wilt. Ik vraag me dat zelf zo vaak af, geen idee wat ik dadelijk in juli moet gaan doen als ik afgestudeerd ben…

Eva is oorspronkelijk uit Maastricht, heeft een oma uit Simpelveld en is afgestudeerd in Amsterdam. Met deze achtergronden kan ze goed springen tussen verschillende accenten wat haar typetjes nog levendiger maken. Tussen de grapjes en het dollen door, bleek ook dat ze een enorm goede stem heeft en geniaal kan zingen. Eva is een vrouw die van alle markten thuis is. Na de show, sprak ik haar in de foyer waar ik haar vertelde dat ik fan geworden ben. Ze attendeerde me erop dat ze binnenkort nog een show speelt in Sittard: donderdag 9 maart is ze te zien in de stadsschouwburg Sittard/Geleen. Ik vind het een aanrader.

Nou Eva, bij dezen heb ik reclame voor je gemaakt dus als je ooit een biertje met me wilt drinken, je weet me te vinden (dat kan altijd via je vader).

