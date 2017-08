Totale chaos in tropisch Bluff

Na een eerste geslaagde poging in mei, toen Café Bluff en Poppodium Nieuwe Nor samen Loud and Rising waren, sloegen beide podia jongstleden donderdag voor de tweede keer de handen ineen met een door de popzaal georganiseerde show van Total Chaos. En waarom ook niet? Waar ander kun je een van de oudste Amerikaanse anarcho-punkbands (bijna 30 jaar jong, 11 albums op de teller) beter laten knallen dan in het epicentrum van de Zuid-Limburgse underground? Total Chaos uit Los Angeles kwam aldus naar Heerlen en deed haar naam eer aan in het café annex poppodium in de Dautzenbergstraat. Uiteraard voor een uitverkocht huis. Terwijl om de hoek Corio Tropical in volle gang was liepen temperatuur en luchtvochtigheid in Bluff daadwerkelijk op tot tropisch. Niet gek als je bedenkt dat de Mexicaanse streetpunks van Acidez als opwarmer fungeerden nadat de nieuwe Limburgse hardcore superband The Job daarvoor al nietsontziend met de deur in huis viel. Dan weet je dat de kwalificatie ‘memorabel’ kan worden afgestoft en dat de samenwerking tussen Bluff en Nor schreeuwt om een vervolg…

Gezien: Total Chaos, Acidez en The Job in Café Bluff, Heerlen (27 juli 2017). Foto’s: René Bradwolff.