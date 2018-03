Written on 14/03/2018 at 20:49 by Danielle Quadakkers

Een kleine anekdote als aftrap van een heerlijk avondje met de Vreemde Kostgangers in het PLT. Het is vrijdagavond rond half 6 wanneer drie oudere mannen mij tegemoet lopen in de Honigmannstraat. Eentje vraagt of ik weet waar restaurant Cucina del Mondo ligt en ik antwoord vriendelijk dat ze dan naar de Laanderstraat moeten ‘naar dat gebouw met die muurschildering’. Uit de conversatie tussen de drie lijkt het erop dat ze dit huis al gezien hebben op hun route dus wordt er koers gezet naar het diner. Maar niet voordat ik nog geadviseerd heb om met de auto te gaan omdat deze niet in de Honigmannstraat mag staan. Waarop ik als antwoord krijg dat ze lopend zijn. Ik wens ze alvast smakelijk eten en sjees door naar huis. Daar aangekomen realiseer ik me ineens hun accent en vraag me af of ik nou net George Kooymans de weg heb gewezen naar het enige sterrenrestaurant dat Heerlen rijk is? Maar helaas zal ik nooit weten of die andere twee nou Henny en Boudewijn waren. Maar ik hoop van harte dat ze net zo lekker gegeten hebben als ik me geamuseerd heb amper 2,5 uur later na deze ontmoeting.

Want ja, de leden van deze ‘supergroep’ (Boudewijn de Groot, Henny Vrienten én George Kooymans) hebben weliswaar allemaal een eigen stijl. Boudewijn en George als het om gitaar spelen gaat maar ook wat betreft zang. Boudewijn warm, George rauw en Henny is gewoon Henny van Doe Maar. De jeugdheld van veel van mijn vriendinnen uit de jaren 80. Maar het past allemaal zo mooi bij elkaar. Ze spelen Nederlandstalige liedjes en de tweede cd is inmiddels uit met teksten van Boudewijn en muziek van die andere twee. Daarvan is Henny trouwens degene die de show aan elkaar praat en een/tweetjes met Boudewijn heeft. En George? Die houdt zijn mond behalve als hij moet zingen, doet zijn ding en ziet dat het goed is. De professionaliteit en plezier spat er vanaf, ook bij de twee andere heren uit de begeleidingsband. Ze doen dit omdat ze het zelf zo leuk vinden en daar nemen ze de bezoekers in mee.

Op een gegeven moment gaan we ‘headbangen’ volgens Henny. Maar ach, met 73 en 2x 69 jaar oud op het podium valt dat uiteraard wel mee. Al rockt het af en toe wel flink mede dankzij de gitaarsolo’s van George. Na de pauze krijgt Henny, die een Maastrichtse opa heeft, de zaal nog mee in een sing-a-long met ‘loeiende klokke’. Met andere woorden, deze krasse knarren zijn van alle markten thuis. Op het einde komen er nog wat hits voorbij van de heren, Boudewijn – ik doe geen hits meer – verrast ons met ‘Jimmy’ en ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’. Henny is nog steeds ’32 jaar’ en vraagt nog steeds ‘Is dit alles’ en George zingt het enige Engelstalige liedje van de setlist ‘Just a little bit of peace in my heart’.

Het was weer een heerlijk bijzonder muzikaal avondje in Heerlen en ik ben helemaal klaar voor de volgende Nederlandstalige uitdaging volgende week in de Nieuwe Nor…

Vreemde Kostgangers speelde vrijdag 9 maart in Parkstad Limburg Theaters