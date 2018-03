Written on 27/03/2018 at 10:19 by Danielle Quadakkers

Zomaar op een doordeweekse avond in de Oefenbunker staan, in Parkstad Popstad kan dat. Afgelopen donderdag speelde daar namelijk de Amerikaanse band Triptides. Amper 24 uur eerder nog te zien en te horen in wereldstad Berlijn en nu gewoon hier in Landgraaf. Foto’s: René Bradwolff

De Horster band No Man’s Valley mocht openen en haar psychedelische liedjes, inclusief fijn orgelgeluid, 45 minuten lang ten gehore brengen. Dat vind ik altijd wat lang voor een voorprogramma maar de set bleek wel fraai aan te sluiten bij de hoofdact. Denk The Doors maar dan op provinciaal niveau en dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Beetje jammer voor zowel openings- als hoofdact was wel dat het Oefenbunker maar zeer matig gevuld was maar dat is vast inherent aan het feit dat Triptides nog niet zo heel bekend is en het een doordeweekse avond betrof.

Triptides dan! Het viertal uit Los Angeles trok de psychedelische sfeer van die avond heerlijk door met fijne melodieuze liedjes, heerlijk retro maar toch bij de tijd. Zo’n band die je normaal gesproken als openingsact ziet op een lome warme voormiddag in de zomer op een festivalwei Die jou daar helemaal verrast en waarbij je dan wegdroomt naar verre oorden en stranden. Voor dat laatste was het helaas nog iets te fris maar voor de bezoekers die na afloop de merchandise stand bezochten, brak toch de zomer al een beetje door dankzij het kleurige en fleurige vinyl dat de band had meegenomen. En een tip voor een volgende Triptides tour; een setje vloeistofdia’s om de psychedelische trip compleet te maken. Laat die Parkstad popzomer maar komen!

Gezien: Triptides en No Man’s Valley (Oefenbunker, Landgraaf – 22/03/18)