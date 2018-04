Cory Henry predikt funk

Written on 18/04/2018 at 09:29 by Marco Smeets

Drie jaar geleden speelde Snarky Puppy in de Limburgzaal één van de meest bejubelde shows van de laatste jaren. Niet op zijn minst dankzij Hammond-speler Cory Henry. Die was afgelopen vrijdag terug in Heerlen dankzij een een-tweetje tussen JazzOUT! en Jazz Maastricht. Met zijn nieuwe band The Funk Apostles én hoge verwachtingen. Foto’s René Bradwolff

Hoge verwachtingen dus. Op basis van de genoemde show met Snarky Puppy en vanwege zijn staat van dienst. Cory Henry (Brooklyn, 1987) tourde namelijk met onder anderen Bruce Springsteen en P. Diddy en bracht twee succesvolle solo albums uit, die met name hoog scoorden in jazz- en gospelkringen. In Heerlen beleven we de aftrap van zijn huidige Funk Apostle tour en dan betekent swingen met een hele grote S. Heersend vanachter zijn Hammond B3, Moog en Harpejji neemt Henry tevens de vocalen voor zijn rekening en ook daarin slaagt hij met vlag en wimpel.

Er zijn bescheiden uitstapjes richting jazz maar all-over ontbreekt de diversiteit van zijn vorige doorkomst. Dat is geen ramp maar her en der hoor je de mensen die met Snarky Puppy in het achterhoofd in de zaal staan een beetje mopperen. Andere tijden, andere band. Hier en nu houdt Henry de zaak overtuigend op de rails, hoewel het songmateriaal niet altijd even boeiend is. Nadat halverwege het gaspedaal even wordt losgelaten lijkt de aandacht van de aanwezigen zelfs te verslappen maar het slotakkoord van de set maakt alles goed.

Een volledig verbouwde versie van Proud Mary, met glansrollen voor de twee achtergrondzangeressen, vormt de imposante opmaat voor een finale die in de toegift ernstig aan de kook raakt als Henry, aangespoord door het publiek, stante pede zijn succesnummer NaaNaaNaa aan de setlist toevoegt en dat laat volgen door een onweerstaanbare en schijnbaar oneindige uitvoering van Prince’s Controversy. De daar op volgende ‘party jam’ maakt het feest compleet en kent zelfs nog een reprise in een extra toegift.

Na afloop worden we in de foyer getrakteerd op een intrigerende show van het jonge Maastrichtse Antikythera en haar (naar eigen zeggen) futuristische space jazz. Cory Henry en zijn gevolg zijn erbij en uiten luidkeels hun enthousiasme, waarmee het feestje in het Parkstad Limburg Theater met een extra uur wordt verlengd.

Cory Henry & The Funk Apostles speelde op vrijdag 13 april jl. in de Limburgzaal, Heerlen.

Antikythera