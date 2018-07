Voor het eerst naar Parkcity Live

Written on 06/07/2018 at 12:56 by Loeki Kemmerling

Het was warm, het was ontzettend warm. Laat ik daar maar mee beginnen. Hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe warmer het wordt. Nou, dat hadden we afgelopen weekend op Parkcity Live wel gemerkt. Met temperaturen die, naar mijn gevoel, boven de 35 graden uitstegen, was het een heet feestje! Foto’s: Kevin Cordewener

Het was mijn allereerste keer PCL ooit. Ja, serieus. Ik weet niet waarom ik er nooit eerder over had nagedacht om te gaan. Wat een leuk en onwijs gezellig festival was dit. Ik weet nog dat mijn moeder met zeven laptops/smartphones/tablets zat, in de hoop op tijd een kaartje te kunnen bemachtigen. Had zij even geluk. Zij was een van de gelukkigen want het festival was binnen veertig minuten uitverkocht. Wat was het een verrassing dat ik uiteindelijk ook ging, maar dan als verslaggeefster van De Afgrond. Ik was voorbereid op een weekend gezelligheid!

Er is vrij weinig muziek die ik niet leuk vind. Dat vind ik zelf een heel positieve eigenschap, want zo kan ik van werkelijk alles genieten. Ik was begonnen met het maken van een top drie, maar dat kan ik eigenlijk niet. Er zijn meerdere artiesten waarvan ik zo op en top heb genoten. Miss Montreal, wat een vrouw, wat een wijf. Niet normaal. Ze is zo ontzettend begaan met het publiek, ze maakt er een feestje van. Dat haar stem dan ook nog zo goed is, dat is bijna alleen maar bijzaak. Kraantje Pappie en Ronnie Flex vind ik ook heel erg leuk. Voor mijn leeftijd is het misschien meer een guilty pleasure, maar ach, ik schaam me nergens voor! Ik was zelfs gaan kijken bij Jebroer in de Dance Area. De gemiddelde leeftijd ging daar door mijn aanwezigheid wel even omhoog, maar dat krijg je bij een familiefestival. Ik ging vroeger naar de kinderdisco in de Peppermill, tegenwoordig gaat het hele gezin naar PCL.

Nu ik in Eindhoven woon, kon ik het natuurlijk niet laten om mee te blèren met Guus Meeuwis. Het is voor mij zeker, ik ga Guus nog vaker bewonderen! La Pegatina, blijkbaar een beetje de huisband van PCL, werd mij omschreven als de Spaanse Rowwen Hèze. Niks is meer waar; hossen en springen en samen met mijn vader danste ik de hele show door. Over mijn vader gesproken, die heeft stiekem wel een oogje op Nena. Welke man van boven de 45 heeft dat niet…? Toch vond hij het geluid wat minder goed dan verwacht, en was het toch mijn moeder die maar met hem mee naar huis ging uiteindelijk.

Ik denk dat alle artiesten zo ontzettend leuk waren, omdat ik Anouk juist niet leuk vond. Ik had wel in de wandelgangen gehoord dat ze wat diva-trekjes had. Maar ik vind het een hele kleine moeite om iets van interactie te hebben met het publiek. Prima stem, goede liedjes; maar qua show en performance is ze voor mij niet de juiste match.

Mensen kijken is een van mijn grote hobby’s. Ik denk dat ik deze hobby deel met het grootste gedeelte van Nederland. Niks is fijner dan op het terras en mensen bepraten die langskomen. En dan vooral stemmetjes opzetten en gesprekken nabootsen. Het geluk van een festival in Heerlen is dan ook dat je heel veel mensen ziet. Ik vond het heerlijk om rond te lopen over het terrein en om zo veel verschillende soorten mensen te zien; bij de eettentjes, dansend bij het vliegtuig waar de DJ ontzettend chille muziek draaide.

Parkcity Live 2018 vond plaats op 30 juni en 1 juli in Bekkerveld, Heerlen. Parkcity Live 2019 zal plaatsvinden op 29 en 30 juni. Meer over Parkcity Live lees je hier.