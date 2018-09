Emma, prachtig eerbetoon aan een fabriek

In de voorstelling kijk je als het ware mee met een werkdag van de medewerkers, trotse medewerkers die allemaal een eigen verhaal hebben, de een wilde profvoetballer worden maar werd schoenmaker, de ander kan niet zo goed tegen verandering en dat is best lastig met een verhuizing van de fabriek naar Kerkrade op komst. En ook Judith, de directeur had niet zoveel met veiligheidsschoenen maar heeft zowel de fabriek als de medewerkers inmiddels in haar hart gesloten.

Maar de mooiste en meest pakkende rol was voor Suzan (Suus) Seegers. Zij speelt Susan en wordt door haar vader min of meer gedwongen om te solliciteren bij Emma. Susan beloopt het hele podium (zoals gezegd 100 bezoekers breed), ondertussen druk gebarend en pratend in zowel Nederlands en Limburgs, waar ze mee worstelt, waarom ze niet wil verhuizen, waarom ze weg moeten uit Treebeek, dat ze eigenlijk een vrijstaand boerderijtje wil met beestjes om voor te zorgen. Susan is Emma en Emma is Susan, zij belichaamt voor mij dat waar de Emma schoenenfabriek voor staat (of in ieder geval wat de voorstelling ons wil meegeven): ‘ja, we zijn een commercieel bedrijf maar hebben ook hart voor onze mensen’.

Overigens was niet alleen de locatie bijzonder, ook de inbreng van het Emma koor (medewerkers van de fabriek), fanfare Harpe Davids uit Treebeek en dansgroep KV de Wachelere (uit België) was speciaal. Zeker als je het hele gezelschap achter de harmonie ziet aanlopen terwijl het mijnwerkerslied ‘Glück Auf’ door de oude fabriekshal galmt.