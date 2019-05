Written on 17/05/2019 at 15:58 by Loeki Kemmerling

Donderdag 9 mei speelde Sergio Mendes met zijn band in het Parkstad Limburg Theaters. Bossanova werd gemengd met jazz en funk. Sergio Mendes is 78 jaar en toen hij het podium betrad, grapte mijn vader dat hij benieuwd was of hij zijn eigen optreden zou overleven. Het tegendeel echter, hoe verder de avond vorderde, hoe meer ‘schwung’ er in de man kwam! Sergio lijkt inderdaad heel oud, maar die kleine handjes van hem, weten mij wel te laten swingen.

Vroeger wist ik wel wie Sergio Mendes was door zijn samenwerking met The Black Eyed Peas. Hun liedje Mas Que Nada was toen in 2006 een grote hit. Terwijl ik dit schrijf (ik moest even het jaartal opzoeken), kom ik erachter dat het origineel niet eens van Sergio Mendes is! Het origineel is uit 1963, geschreven en gezongen door Jorge Ben. In 1966 werd de cover van Sergio Mendes meteen zijn ‘signature song’. Ik heb mijn afstudeerstage in Lissabon gedaan en ik had daar een Braziliaanse huisgenoot. Dankzij hem heb ik meer van de muziek van Sergio Mendes gehoord. Tijdens mijn stage heb ik tien woorden Portugees geleerd dus ik verbeeld mezelf altijd in dat ik ongeveer door heb waar de liedjes over gaan. Schijn bedriegt, en ik versta er vrij weinig van. Dat maakt mij niet zo veel uit, ik kan er lekker op swingen en dat vind ik het leukst!

Sergio Mendes heeft diverse hits gecoverd van onder andere The Beatles en Simon & Garfunkel. Hij weet overal zijn eigen draai aan te geven maar tegelijkertijd wel mee te gaan met de tijd. Bij het vierde liedje kwam er een rapper op het podium. Zo leuk! Ik had dat echt niet verwacht, het paste wel perfect bij de sfeer. Ik weet niet precies wat het ietwat oudere publiek er van vond, maar ik geloof wel dat Sergio weet wat een avond tot een succes brengt. De rapper kwam sporadisch het podium op, wat het een afwisselende sfeer gaf.

De percussionist van de band had heel veel talent. Ik vind al snel dat iemand talent heeft, want ik kan alleen blokfluit spelen, maar hij was wel echt heel creatief! Hij stak zijn hand in een trommel om zo een of ander vaag geluidje te maken. Hij was zo goed en snel met zijn vingers. Oké, ik dwaal af. Hij was heel erg goed en ik was heel erg onder de indruk! Mendes’ vrouw, Gracinha Leporace, stond naast hem op het podium en je ziet gewoon de dynamiek tussen ze.

Van origine had ik staanplaatsen maar later werd het hele concert gewijzigd in een zitconcert. Ik vermoed omdat het niet uitverkocht was, en het op deze manier misschien wat drukker leek. Bij de laatste twee liedjes, Mas Que Nada en Pais Tropical, stond iedereen op en ging iedereen wel staand swingen. Die houterige Hollandse heupen gingen toch wel wild van links naar rechts. Ik hoop dat iedereen net zo een leuke avond had als ik. Voor mijn gevoel is dit concert wel ‘one for the books’, toch een echte grootheid gezien!

Sergio Perez stond donderdag 9 mei in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen