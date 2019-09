Onderpand, een ondergronds pareltje tijdens Cultura Nova

Written on 28/08/2019 at 15:41 by Danielle Quadakkers

Vorig jaar verraste Mike Kramer van (H) ear Experimental Audio Research mij al met zijn geweldige geluidswandeling door Heerlen tijdens Cultura Nova. Dit jaar maakte Mike voor hetzelfde festival een ouderwets ondergronds hoorspel over 75 jaar bevrijding in Heerlen genaamd Onderpand. Foto’s en tekst: Daniëlle.

Het hoorspel lokte de bezoekers inderdaad naar ondergronds Heerlen, namelijk naar een van de kelders van het Royal theater, zeg maar de mooiste bioscoop van de Benelux en omstreken. Een mooie intieme setting waar ik op een zonnige zondagmiddag met een zestal andere bezoekers mocht genieten van een bijzondere audiobeleving. Omdat de kelderruimte best klein is, was het maximaal aantal bezoekers per voorstelling beperkt tot 10. Een mooi aantal om inderdaad lekker dicht tegen elkaar aan om rondom die oude radio te zitten maar die zondagmiddag hadden we dus wat meer ruimte. Voordat we naar beneden mochten, werden we eerst wakker geschud door een luchtalarm dat volgens mij door de hele bioscoop te horen was. De toon was hiermee letterlijk en figuurlijk gezet.

Het hoorspel vertelde een kleine geschiedenis van een Heerlense familie waarin vader, moeder en zoon afwisselend aan het woord zijn en anekdotes over de oorlog vertellen. Daarnaast mocht verteller Tim op ’t Broek de bezoekers meenemen in bijna vijf jaar oorlog in Heerlen. Dit alles doorspekt met toepasselijke liedjes en, zoals het hoort bij een hoorspel, toepasselijke geluiden. Het moment dat Duitse soldatenlaarzen door de ruimte klinken, heb je als bezoeker ook echt het idee dat er soldaten boven je hoofd lopen en elk moment binnen kunnen stormen. Een bijzondere ervaring daar in het donker!

Mike vertelde na afloop dat hij veel inspiratie heeft gevonden op de site Heerlen Vertelt en daarnaast ook uren gezocht heeft naar geluidsfragmenten die ook nog allemaal rechtenvrij gebruikt mogen worden. Gelukkig is er online veel te vinden, onder andere via Beeld en Geluid. Mike heeft in totaal twee maanden aan deze productie gewerkt maar hoeveel uren hij eraan besteed weet hij niet precies. Meer dan voldoende in ieder geval want dit was weer een prachtig pareltje dat hopelijk nog ergens online beschikbaar of bewaard kan worden in de Heerlense archieven.

Onderpand is nog tot en met 1 september te zien in het Royal Theater en is onderdeel van Cultura Nova. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het PLT.