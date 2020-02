Test Dept maakt verwachtingen waar in Poppodium Nieuwe Nor

Written on 14/02/2020 at 16:55 by Mike Kramer



Zaterdag 8 februari mocht Poppodium Nieuwe Nor zich opmaken voor een avondje muziekgeschiedenis. Test Dept stond op de affiche, en dat zou heel wat verwachtingen kweken bij de Industrial/EBM liefhebber. Foto’s: Marc Bogman.

In 1981 begonnen in het Zuidoost Londons New Cross als tegenreactie op heersende politieke en maatschappelijke onrusten, had Test Dept (voluit voor Test Department) zich al vroeg op de muzikale kaart gezet. Na enkele cassettes en een heuse Peel Session (1983) release bracht Test Dept haar debuut ‘Beating The Retreat’ (1984) uit op het befaamde label Some Bizarre (The The, Soft Cell, Psychic TV, Coil, Einstürzende Neubauten en Swans vonden hier ook een (tijdelijke) thuishaven). De toon was gezet. Test Dept., hier nog met een punt op het eind, zou staan voor een zwaar, door percussie gedreven geluid. Ze tilden het genre Industrial gelijk op naar hogere regionen. En dat niet in de minste plaats door hun behoorlijk fysieke live shows, waar zelfgemaakte, veelal metalen percussie instrumenten en olievaten het podium domineerden. Al in een vroeg stadium werden daar nog visuals aan toegevoegd. Test Dept vond hierdoor een fanatieke schare trouwe fans. Dat zij enigszins gebukt gingen onder het feit ‘een niche te zijn’ was een jammerlijk gegeven.



Angus Farquhar, Graham Cunnington, Paul Hines, Paul Jamrozy, Toby Burdon waren vanaf het eerste uur leden van Test Dept. Vanuit het perspectief van de werkende klasse wordt het kapitalisme, de politiek en maatschappij onder de loep genomen. U raadt het; dit leverde geen vrolijke noten op. Maar wel goede muziek! Door hun oeuvre heen zouden zij zowel live als ook op hun albums op vocalen, percussie en additionele instrumenten worden bijgestaan door vele gastmuzikanten. Ja, zelf door The Scottish Chamber Orchestra, die op het album ‘Pax Britannica’ bijdragen aan een heuse apocalyptische symfonie, geheel als aanklacht tegen de Engelse heerschappij. Hun geluid zou aanvankelijk zelfs groeien richting Tribal House en Drum ‘n’ Bass. Niet geheel vreemd, misschien zelfs logisch gezien hun ritmisch geluid. Albums als ‘Totality’ uit 1995 en ‘Tactics For Evolution’ (1998) zouden daar uiteindelijk uit voortvloeien.

In 1997 wordt Test Dept ontbonden. Alle leden gaan aanvankelijk hun eigen weg. Cunnington, die lijdt aan chronische reumatische artritis, creëert in 1996 al zijn eigen show onder de naam ‘Pain’. Jamrozy gaat met zijn project C.3.3. aan de slag. Zo blijven ook andere voormalige leden hun activiteiten voortzetten binnen de kunsten en het culturele veld. Het zou tot 2015 duren vooraleer enkele kernleden zich weer vonden in het idee om Test Dept nieuw leven in te blazen. En dat zouden Cunnington en Jamrozy zijn. Na wat aftasten en try-outs zou dat resulteren in het vorig jaar uitgebrachte ‘Disturbance’. Dat zij nog steeds maatschappelijke thema’s aan de kaak stellen is alles behalve verwonderlijk. Het Verenigde Koninkrijk staat door de beruchte Brexit op het punt om als een kaartenhuis in elkaar te vallen, en onderwerpen als vluchtelingen- en vreemdelingenproblematiek en het verrechtsten van hun maatschappij doen daar nog een flinke schep bovenop. De titel van hun laatste album dekt dan ook de lading.

Live gaat Test Dept wederom de confrontatie aan, zoals zou blijken tijdens hun show in Heerlen. Wederom boos op allerlei actuele ontwikkelingen gaan ze op de barricades… eh podium. Live worden de heren de laatste tijd bijgestaan door drumster Zel Kaute, die ook op ‘Disturbance’ een belangrijke rol speelt. Echter wegens andere verplichtingen worden zij voor de show in Heerlen (en daags ervoor tijdens Grauzone Festival in Den Haag) bijgestaan door drummer/percussionist Paul Antony (ook actief in Ghold en Bruxa Maria). Het viel weinigen op! Ook op het podium te zien, en in mijn optiek niets toevoegend, twee VJ’s. Hun zichtbaarheid is echter vergeven dankzij de treffende kwaliteit van de beelden.





Alle acht tracks van ‘Disturbance’ passeren de revue. ‘The Fall From Light’ van hun debuut werd halverwege de set daaraan toegevoegd. Het werd een show vol bombastiek afgewisseld met fraaie ruststukken. Ja, zelf trompet kwam voorbij en bij vlagen hoorden we toch echt Coiliaanse invloeden. Alles is iets minder wild dan vroeger en de rauwe kracht van de ‘oude’ Test Dept is wat naar de achtergrond geplaatst (ja ja, de jaren spelen mee). Maar een act als Test Dept anno 2020 mag er zeker zijn. Sterker nog; het Industrial genre kan wel wat meer van deze artiesten gebruiken, misschien wel meer dan ooit!

Het optreden zou klokken op een uur. Ietwat kort, als je meeneemt dat fans toch zo’n 20 jaar hebben moeten wachten. Het is een luxe probleem. Na afsluiter ‘Speak Truth To Power’ liep ik naar huis met de herhalende woorden “We are many voices” in mijn hoofd.

Setlist: Full Spectrum Dominance | Information Scare | GBH84 | The Fall From Light | Debris | Gatekeeper | Landlord | Two Flames Burn | Speak Truth To Power.

Test Dept speelde vrijdag 8 februari in Poppodium Nieuwe Nor.