De drievoudige emotie van Turpentine Valley

Written on 17/04/2023 at 16:57 by Barry Hodiamont

Soms komt het voor dat je gegrepen wordt door een band of muziekgenre waar je van tevoren niet helemaal warm of koud van werd. In mijn geval is dit post-metal. Dik twintig jaar geleden zag ik Pelican in het voorprogramma van Cave-In in Tilburg en muzikaal vond ik het prima, maar ik miste de zang. Al opgroeiende heb ik het steeds meer leren waarderen en is het genre uitgegroeid tot iets waar ik mijn hart aan verloren heb. Zaterdag 8 april lieten twee Belgische bands mijn post-metal hart weer sneller kloppen in de Oefenbunker in Landgraaf.

Turpentine Valley is een driemans formatie uit Gent en omstreken. Tijdens hun korte tour is de Oefenbunker de laatste stop. De band bracht vorig jaar hun tweede album ‘Alder’ uit. Een album vol sfeervol opbouwende post-metal. In een klein uur zorgen ze ervoor dat je je heel even naar binnen keert. De drie bandleden zitten op momenten in hun eigen bubbel, maar zoeken ook elkaars interactie op het podium. Bij deze muziek kunnen er twee dingen gebeuren: of je gaat er helemaal in op en laat het gevoel toe of je staat erbij en kijkt er naar. Gelukkig was het eerste het geval. Met nummers als Parabel, Sereen, Tremor en Trauma en Compromis (beiden van het eerste album ‘Etch’ ) wordt je meegenomen in het verhaal van de band. Zelf geven ze na het optreden aan dat de nummers voor iedereen iets anders kunnen betekenen en dat dat ook voor elk van hen geldt. De titels hebben dus verder geen betekenis, maar je mag er zelf invulling aan geven. Een drievoudige emotie dus vanaf het podium. Een puik optreden, sympathieke gasten en een geweldig album. Hopelijk zijn ze snel weer ergens in de buurt.

Astodan mag de kroon op een reeds geslaagde concertavond zetten. Ook hier weer gelaagde songs, met uitgesponnen gitaarwerk en korte explosieve momenten. Super strak gespeeld en de intensiteit is voelbaar. Bij 2 nummers is er zang toegevoegd en dat zijn dan ook net de nummers waar je de band even kwijtraakt, omdat je meer gefocust bent op de ijzige zang (die verder prima is).

Het was een heerlijke avond, waarbij de aanwezigen even opgepikt werden en anderhalf uur werden meegevoerd in intensiteit.