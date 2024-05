“I am the Witch!” Rats and Daggers en HOOFS in de Oefenbunker

Written on 01/05/2024 at 09:32 by Jens Rademakers

Rats and Daggers, hebben die hier in de buurt nog echt een introductie nodig? Die spelen toch al een beetje een thuiswedstrijd hier. De band maakte eerder een fenomenale indruk op de Punkcirkel in de Nieuwe Nor, was vorig jaar een van de smaakmakers op Bunkerpop en frontvrouw Imara danste met gitaar en al over de bar van Bluff heen. Betekent dit, dat het alternatieve circuit Rats & Daggers nou wel even genoeg gezien heeft? Zeer zeker niet! Want Rats & Daggers kun je niet vaak genoeg zien. Zeker nu ze met hun nieuwe mini-LP Half Hanged weer wat nieuwe dimensies aan hun muziek toevoegen. Foto’s: René Bradwolff

Nou ja, goed dan….voor wie de laatste tijd toch echt onder een steen geleefd heeft: Rats and Daggers is een eigenzinnige band die invloeden onttrekt uit de punk, indie en noiserock, om daar een geheel eigen sound uit te creëren. De invloeden van bands als Queens of the Stone Age, Idles of Amyl and the Sniffers zijn regelmatig benoemd, maar die beschrijving vind ik te beperkend en doet de band tekort, want ze zijn wel veel meer dan dat. Zeker nu ze op hun nieuwe album nog wat meer zijn gaan experimenteren.

Op vrijdagavond 26 april jongstleden (de avond van Wim-Lex) stond Rats and Daggers dus weer in de Oefenbunker om ons hun nieuwe album te presenteren. En van tevoren had ik geen idee welke invloed die koningsflauwekul op het bezoekersaantal zou hebben. De laatste keren dat ik in de Oefenbunker was was deze in ieder geval goed gevuld, maar bij binnenkomst is het nog even erg rustig. Volgens onze fotograaf René Bradwolff zijn er alleen al in de voorverkoop zo’n 45 kaartjes verkocht, dus nog geen reden tot ongerustheid. En inderdaad, het loopt gelukkig snel vol. Waarmee bewezen is dat de band hier in de regio geheel terecht naam heeft gemaakt.

Maar voor Rats and Daggers eerst een voorprogramma en wat voor een! Ik had al een beetje gespiekt op Spotify bij de band HOOFS, die muzikaal een wervelende crossover van (post)punk, garage-en noiserock brengt. Waarbij ik gezworen zou hebben, dat het hier om een Engelse band ging (al was het alleen al vanwege het perfecte accent van de zanger). Maar Hoofs is een Nederlandse band. En geloof me, eentje die de komende tijd echt wel hoge ogen gaat gooien. De op dat moment voor de meesten nog onbekende band overtuigt het publiek meteen met een energieke show, waarbij vooral de zanger (een podiumbeest pur sang) in het oog springt, onder andere met zijn catchy danstechnieken. Het podium blijkt ook al snel te klein voor hem als hij off stage het publiek opzoekt en op gegeven moment zelfs op de bar eindigt. De geest van Bluff waart blijkbaar overal een beetje rond.

Wat een aangename verrassing deze band. HOOFS, lieve mensen. Deze mogen, nee, móeten jullie echt gaan onthouden. En hopelijk zien we ze snel weer. Mij hebben ze in ieder geval al voor zich gewonnen.

En dan is het de beurt aan Rats and Daggers, een van de beste, coolste (niet zomaar cool, maar dan bedoel ik dus echt Rick James-cool) en spannendste bands van het moment. En verdorie, ze lijken iedere keer als ik ze weer zie zelfs nog wat beter te worden. Rats and Daggers bedwelmt je en sleept je door de nummers heen altijd weer mee in een andere flow. De nieuwe songs klinken wat dreigender, duisterder, maar zijn ook dansbaarder. En ja, nu hoor ik ook inderdaad wat van die invloeden van Nine Inch Nails voorbij komen waar zangeres/gitariste Imara het al voor het concert met ons over had. Deze muzikale ontdekkingstocht heeft de band absoluut goed gedaan.

Met op het einde onder andere een ode aan de sterke vrouw (I am the Witch!) , een verrassende combine tussen Rats and Daggers en Hoofs-leden en hun hilarische knipoog naar de goden van Black Sabbath (Back Sabbath) pakken Camilo, Sander en Imara de Oefenbunker weer eens compleet in.

Hulde aan deze toppers. En dat ze nog maar heel vaak naar onze regio mogen afzakken.

PS. Terwijl ik dit artikeltje aan het uittikken ben heb ik overigens hun nieuwe plaat Half Hanged op de platenspeler liggen. Haal hem maar of bestel hem blind. Absoluut een must voor elke platencollectie. Trust me.

Gezien: Rats and Daggers en HOOFS in Oefenbunker Landgraaf.