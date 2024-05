Kill the Lights zet metalcore in een ander licht.

Written on 03/05/2024 at 14:25 by Barry Hodiamont

Deze recensie begint niet in de Nieuwe Nor, maar op het terras in Heerlen-centrum. Voorafgaand aan het concert van Changing Tides en Kill the Lights moet er natuurlijk een bodempje worden gelegd, want metal op de nuchtere maag is metal nogal zwaar te verteren. Geheel in de sfeer van een avondje vol donkere en heavy muziek besluit moeder natuur de hemelsluizen open te draaien en figuurlijk het licht al uit te doen. Het terras en het eten waaien nog net niet weg.

Enigszins droog aangekomen in de Nieuwe Nor blijkt dat het een moeilijke avond gaat worden voor beide bands. 25 kaartjes in de voorverkoop en een handjevol mensen op de gastenlijst en dat betekent dus dat je tegen een grotendeels lege zaal aan zit te kijken, maar daar hebben beide bands geen moeite mee, want bij beiden lijkt het alsof ze spelen voor een uitverkochte zaal.

Als eerste mag Changing Tides het podium betreden. De 5-koppige formatie uit Brabant is aan een opmars bezig en mag bij de 3 Nederlandse shows van Kill the Lights het voorprogramma verzorgen.

Deathcore met een vleugje metalcore en dat betekent dus een combi van diepe breakdowns gemengd met uptempo ritmes. Zanger Kasper laat zien dat hij vocaal gezien alle kanten op kan en wisselt zijn screams met het grootste gemak af met diepe grunts. De band vliegt er meteen met gestrekt been in met “Pattern”, de ideale song om een optreden mee te openen. Geen rustige opbouw, maar meteen het gaspedaal diep ingedrukt. De band heeft wat familieleden en vrienden meegenomen en ze spelen dus een soort van thuiswedstrijd. Ondanks de matige opkomst spat het plezier van de band af en halen ze het maximale uit het half uurtje dat ze mogen spelen.Na afloop van het optreden is het dan ook druk bij de merch en worden er flink wat t-shirts verkocht.

Hoofdact van de avond is Kill the Lights. Zij zijn op tour door Europa om hun nieuwe album “Death Melodies” te promoten. De band is in 2019 opgericht door 2 ex-leden van Bullet for my Valentine, een grote naam in het genre. Het recept is simpel: 13 in een dozijn metalcore. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee, maar in de brij van metalcorebands is het lastig om op te vallen. Kill the Lights doet dat door een vibe van 80’s metal door hun songs te weven. De aandacht wordt vooral getrokken door zanger James Clark, die de cleane zang voor zijn rekening neemt en door bassist Jayson James die de screams de zaal in slingert en zijn spierballen regelmatig tentoonstelt. De wisselwerking tussen beiden is perfect. Wat ook enorm helpt is dat het geluid goed is afgesteld, waardoor ook de gitaar en de drums prima klinken.

Het eerste nummer is “Hear you scream” en net als bij Changing Tides zit het tempo er meteen goed in. Op de setlist staan een aantal nieuwe nummers, waarbij vooral “From ashes” en “Broken bones” er bovenuit steken. Van het eerste album “The Sinner” zijn het vooral “The Enemy” en het geweldige “Plagues” die voor een kleine uitspatting van energie in het publiek zorgen. De mini circlepit wordt na het optreden door zanger James als “cute” bestempeld. Als afsluiter wordt het nummer “The Faceless” gespeeld, waarbij de gitaarsolo’s rechtstreeks uit de 80’s lijken te komen. Kill the Lights zal volgend jaar naar eigen zeggen de festivalweides bestormen en dat is iets om naar uit te kijken!

De foto’s zijn gemaakt door Alicia Walkowiak.